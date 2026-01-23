Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Στεάουα ανέφερε πως ο μεταγραφικός στόχος του Παναιτωλικού, Ντένις Πόλιτιτς, αναμένεται να φύγει με δανεισμό. Στο «κάδρο» και ο γνώριμος Ρόσα.

Ο Ντένιτς Πόλιτιτς είναι ο βασικός στόχος του Παναιτωλικού για τη μεσοεπιθετική του αναβάθμιση, με τους ανθρώπους του κλαμπ να κινούνται υπομονετικά και μεθοδικά για την περίπτωση του.

Τις προηγούμενες ημέρες ο... ιδιόρυθμος ιδιοκτήτης της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, υποστήριζε σε δηλώσεις του πως δεν είχε πρόθεση να αφήσει δανεικό τον Ρουμάνο εξτρέμ, παρά μόνο με πώληση που θα του έφερνε πίσω ένα σημαντικό μέρος από το εκατομμύριο που δαπάνησε για την αγορά του, όμως μετά την ήττα της ομάδας του από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 4-1, η οποία πιθανότητα αφήνει τους Ρουμάνους εκτός Europa League, έγινε γνωστό πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στεάουα, Μίχαϊ Στόικα, σε δηλώσεις του στο Prima Sport 1 ανέφερε πως πιθανότατα ο παίκτης θα φύγει με τη μορφή δανεισμού και πως υπάρχει ανοιχτή επαφή με ομάδα για αυτό. Όπως προκύπτει από τη Ρουμανία, αυτή η ομάδα είναι ο Τίτορμος.

«Ο Πόλιτιτς πιθανότατα θα φύγει δανεικός. Υπάρχουν πιθανότητες. Είμαστε σε συνομιλίες με έναν σύλλογο για τον Πόλιτιτς. Υπάρχει πιθανότητα να φύγει, αν συμβεί θα ενημερώσω και τον σύλλογο», ανέφερε ο Στόικα

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο ακραίο επιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό «φτερό», όμνως μπορεί να παίξει τόσο δεξιά, όσο και στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ύψους 1,85 μ. και έχει σε ισχύ συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η Στεάουα τον αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι από την Ντίναμο 1948, αντί ποσού κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 23 εμφανίσεις, εκ των οποίων το δεύτερο ημίχρονο στην ήττα από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και έχει σκοράρει τρεις φορές.

Εκτός αυτού οι Αγρινιώτες «δουλεύουν» και την περίπτωση του Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να έχει και τρίτη θητεία (2016-18, 2020) στο Αγρίνιο. Σε 74 συμμετοχές με τα κιτρινομπλέ ο Βραζιλιάνος δεξιοπόδαρος εξτρέμ μετράει 14 γκολ και 15 ασίστ.

Ο 32χρονος winger πριν από λίγες ημέρες έμεινε ελεύθερος από την Guangdong GZ-Power της Κίνας και δεν αποκλείεται να επιστρέψει σύντομα σε γνώριμα λημέρια.