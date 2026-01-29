Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τη Βελέζ για την αγορά του Λένι Λομπάτο, ο οποίος την Παρασκευή (30/1) θα φτάσει στην Ελλάδα.

Μεταγραφικό ντεμαράζ από τον Παναιτωλικό. Μετά την ανακοίνωση του Φάρλεϊ Ρόσα ο Τίτορμος ολοκλήρωσε και το deal για την απόκτηση του Λένι Λομπάτο.

Όπως είχαν αποκαλύψει οι Αργεντίνοι ο 24χρονος εξτρέμ θα γίνει κάτοικος Αγρινίου από τη στιγμή που ο Τίτορμος θα αγοράσει το 50% των δικαιωμάτων του από τη Βελέζ. Τα Καναρίνια ενημέρωσαν πως τα τυπικά της συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Βραζιλιάνος με ρίζες από την Αργεντινή winger θα φτάσει στην Ελλάδα την Παρασκευή (30/1) για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και το κλαμπ της Αργεντινής, το οποίο όπως έκανε γνωστό θα λάβει 110.000 δολάρια για το 50% του ποδοσφαιριστή.

Φυσικά, όπως είχαμε αναφέρει, θα υπάρξει και συνέχεια καθώς έχει δρομολογηθεί η υπόθεση του φορ και όχι μόνο, καθώς ο Παναιτωλικός αναμένεται να αποκτήσει ακόμα έναν μεσοεπιθετικό.