Σε ένα συγκλονιστικό ματς στο Κόσοβο η Ριέκα απώλεσε ένα προβάδισμα με 2-0, αλλά με γκολ στο 90΄+4΄λύγισε με 3-2 τη Ντρίτα. Πέρασε από την Κύπρο η Ριέκα με 1-0 επί της Ομόνοιας.

Ντρίτα - Τσέλιε 2-3

Το έκανε... θρίλερ, αλλά στο τέλος κλείδωσε το προβάδισμα για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Η Τσέλιε μπορεί να είδε την Ντρίτα να επιστρέφει από το κατά της 2-0 και να ισοφαρίζει σε 2-2, όμως οι Σλοβένοι με γκολ στις καθυστερήσεις επικράτησαν 3-2 κι απέκτησαν τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι, από το οποίο μπορεί να προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League.

Οι φιλοξενούμενοι χαμογέλασαν πρώτοι στο ματς χάρη στο γκολ του Κούτσις στο 19΄, με τον Αντβιλί να σκοράρει το 2-0 στο 41΄και να οδηγεί την ομάδα του προς μια μεγάλη νίκη. Τουλάχιστον έτσι φαινόταν μέχρι το ημίχρονο, διότι μετά την ανάπαυλα οι Κοσοβάροι έβγαλαν δόντια! Στο 59΄το γκολ του Κρασνίκι έδωσε νέα σπίθα στον αγώνα, προτού ο Μπαλάζ ανατρέψει τα δεδομένα και ισοφάρισε σε 2-2 στο 75΄.

Όλα έδειχναν πως η ισοπαλία θα έμενε μέχρι τέλους και θα άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς, όμως με τρομερό τελείωμα του Ποπλάτνικ στο 90΄+4΄η Τσέλιε πήρε τη νίκη με 3-2 και μαζί το προβάδισμα πρόκρισης για τους «16».

Ομόνοια - Ριέκα 0-1

Η Ομόνοια είχε τις ευκαιρίες, αλλά η ουσία ανήκε στη Ριέκα, η οποία επικράτησε 1-0 στο ΓΣΠ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των «16». O Σλόβισιτς ήταν εντυπωσιακός, κρατώντας το μηδέν στην εστία του. Η Ομόνοια μπήκε δυνατά και στο 9' είχε μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Σεμέδο δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο 34' οι Κύπριοι απείλησαν, αλλά η κεφαλιά του Κουλιμπαλί δε βρήκε στόχο. Η πίεση συνεχίστηκε, αλλά ούτε στις καθυστερήσεις ο Μαέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σλόβισιτς. Στο 69' οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο γκολ, αλλά το σουτ του Χατζηγιοβάνη πέρασε μόλις άουτ. Στο 89' η Ριέκα στην καλύτερή της στιγμή βρήκε δίχτυα με ιδανικό τελείωμα του Αντζέι.

Γιαγκελόνια - Φιορεντίνα 0-3

Η Φιορεντίνα «σφράγισε» ουσιαστικά την πρόκριση στους «16», αφού διέλυσε στην Πολωνία τη Γιαγκελόνια με 3-0. Οι Βιόλα σε ένα από τα καλύτερα φετινά τους ματς δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους γηπεδούχους. Οι Ιταλοί έχασαν καλές ευκαιρίες για να βρουν δίχτυα, αλλά ο Φαμπιάν σε δυο περιπτώσεις δεν σκόραραν. Η Φιορεντίνα πίεσε και στο 53' άνοιξε το σκορ, όταν από σέντρα του Φατσίνι, ο Ρανιέρι πέτυχε το 1-0. Ο Μαντράγκορα στο 66' πέτυχε το 2-0 και στο 81' ο Πίκολι διαμόρφωσε από την άσπρη βούλα το 3-0.

Σκεντίγια - Σαμσουνσπόρ 0-1

Η Σαμσουνσπόρ απέδρασε από την έδρα της Σκεντίγια, καθώς επικράτησε με 1-0 και απέκτησε μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς. Οι Τούρκοι κέρδισαν πέναλτι στο 7ο λεπτό, αλλά η εκτέλεση του Εντιαγιέ ήταν κάκιστη χάνοντας ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Το γκολ όμως ήρθε στο 77' με τον Μάριους που πήρε τη σέντρα του Χολς και εκτέλεσε στη δεξιά γωνία για το 1-0. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν έγινε άλλαξε κάτι και το σκορ έμεινε αμετάβλητο μέχρι το φινάλε του αγώνα.

