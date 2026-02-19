Η ΑΕΚ θα μάθει την αντίπαλο της στους «16» του Conference League στην κλήρωση που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου. Οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου.

Η ΑΕΚ είναι η μοναδική από τους τέσσερις εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν είχε αγώνα σε ενδιάμεσο γύρο διοργάνωσης της UEFA, καθώς ως 3η στη League Phase του Conference League έχει ήδη προκριθεί στους «16» του τουρνουά και απλά... περιμένει για να μάθει τον επόμενο αντίπαλο της.

Το νέο «εμπόδιο» του Δικεφάλου θα προκύψει από κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου, στις 15:00, όταν και θα γίνει γνωστό το πλήρες «δέντρο», που θα οδηγήσει στο ζευγάρι του τελικού της Λειψίας.

Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Τσέλιε - Ντρίτα ή την ομάδα που θα προκριθεί από το Άλκμααρ - Νόα. Προβάδισμα πρόκρισης από τα πρώτα ματς έχουν δυο ομάδες που έπαιξαν με την ΑΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν.

O λόγος για τη Νόα που απέκλεισε τον Δικέφαλο την περασμένη σεζόν στα προκριματικά του Conference League και την Τσέλιε, από την οποία ηττήθηκε με 3-1 στη League Phase.

Τα ζευγάρια από τα οποία θα βγει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16»

Πρώτα ματς

Νόα - Άλκμααρ 1-0

Ντρίτα - Τσέλιε 2-3

Ρεβάνς, 26/2

Tσέλιε - Ντρίτα 19:45

Άλμααρ - Νόα 22:00

