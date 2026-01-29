Ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι αποκάλυψε πως η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου Χακίμ Σαχάμπο, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.

Η ΑΕΚ προχωράει για την απόκτηση του χαφ που ήθελε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου και η αποκάλυψη του ονόματος ήρθε από τον Βέλγο ρεπόρτερ Σάτσα Ταβολιέρι.

Όπως αποκάλυψε και επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του 20χρονου μέσου από τη Ρουάντα, Χακίμ Σαχαμπό.

Όπως τονίζει ο Βέλγος ρεπόρτερ, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μεταγραφή του Σαχαμπό σε ένα ποσό μεταξύ 1 και 2 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ λοιπόν που είχε δύο επιλογές για τον χαφ που έψαχνε καταλήγει στην περίπτωση του νεαρότερου, με τους κιτρινόμαυρους να προσπαθούν να κλείσουν το deal με τη Σταντάρ Λιέγης, με την οποία ο Σαχαμπό είχε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.

🔴 EXCLUSIF - L’AEK Athènes fonce sur Hakim Sahabo !



🟡⚫️ Le club grec et le Standard de Liège sont en discussions avancées pour le transfert définitif du Rwandais autour d’un deal entre €1M et €2M.



🇷🇼 Sahabo a ouvert la porte. #mercato #RSCL #JPL #aekfc pic.twitter.com/QCwPwTDZUL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026

Το who is who του Σαχαμπό

Ο 20χρονος που γεννήθηκε στις Βρυξέλλες με ρίζες από τη Ρουάντα και μετράει 9 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ρουάντας έχει ύψος 1,85μ. και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξάρι όσο και ως οκτάρι.

Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Γκενκ και μεταπήδησε στη Σταντάρ Λιέγης το 2020. Έπειτα εντάχθηκε στη Λιλ και στις ομάδες Κ17 και Κ19 του γαλλικού συλλόγου, ενώ το 2024 επέστρεψε στη Σταντάρ για να δοθεί λίγους μήνες αργότερα ως δανεικός στην Μπέερσχοτ.

Φέτος μετράει με τη Σταντάρ 14 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα, έχοντας συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της βελγικής ομάδας.