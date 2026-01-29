Ο Φάρλεϊ Ρόσα ανακοινώθηκε από τον Παναιτωλικό, στον οποίο θα κάνει την τρίτη του θητεία.

Όπως αναμενόταν, ο Φάρλεϊ Ρόσα είναι και επίσημα ξανά παίκτης του Παναιτωλικού. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, επέστρεψε στο Αγρίνιο για την τρίτη του θητεία στα κιτρινομπλέ, υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο και ανακοινώθηκε.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την Κίνα πριν μερικές μέρες και γύρισε σε μια ομάδα που έχει ξεχωριστή σύνδεση.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο της μεσοεπιθετικής του ενίσχυσης ο Τίτορμος έχει συμφωνήσει με τη Βελέζ για την αγορά του 50% του 24χρονου εξτρέμ Λομπάτο, ενώ υπάρχει κινητικότητα για περαιτέρω μεταγραφές, όπως για τη θέση του φορ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Φάρλεϊ Ρόσα (Farley Rosa) επιστρέφει στον Παναιτωλικό στον οποίο έχει καταγράψει ήδη δύο επιτυχημένες θητείες. Από το καλοκαίρι του 2016 για δύο σεζόν και το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Με τον Τίτορμο έχει 74 συμμετοχές, 14 γκολ και 15 ασίστ. Τον τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε με την GD GZ-Power στην Κίνα (31 συμμετοχές, με 15 γκολ και 5 ασίστ). Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που έγινε πριν λίγες ημέρες 32 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».