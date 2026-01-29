Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Άρη και απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για να δώσουν δυναμικό παρών.

Ο Παναιτωλικός ψάχνει κόντρα στον Άρη μεγάλη νίκη που θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί έξι ηττών και θα δώσει ψυχολογία στην ομάδα. Φυσικά, σε αυτήν την προσπάθεια οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου θα χρειαστούν τη στήριξη των φιλάθλων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο τα Καναρίνια απηύθυναν κάλεσμα στον κόσμο τους, κάνοντας λόγο για ματς μεγάλης βαθμολογικής σημασίας.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Αγρινίου

«Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η ομάδα μας υποδέχεται τον Άρη στις 5.00 το απόγευμα στο γήπεδο Παναιτωλικού για τo πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2025-2026. Σε ένα αγώνα μεγάλης βαθμολογικής σημασίας στον οποίο καλούμε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να υποστηρίξουν την ομάδα μας να διεκδικήσει τη νίκη.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/ τα εισιτήρια του αγώνα. Δυνατότητα αγοράς έχουν όσοι αγόρασαν τουλάχιστον δύο εισιτήρια στους προηγούμενους αγώνες της τρέχουσας σεζόν για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2010 και μετά, η τιμή του εισιτηρίου για τις Θύρες 1 και 2 είναι 12 ευρώ. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, ο οποίος τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη (από 3.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού .

Για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, την Παρασκευή θα λειτουργήσουν τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο από τις 9.00 έως τις 15.00. Το Σάββατο θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια από τις 12.00 έως και την έναρξη του αγώνα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΑΕ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που επιθυμούν να προβούν σε μεταβίβαση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό αρχείο οδηγιών (PDF) ΕΔΩ.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγκαίρως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια ένα τέταρτο πριν την έναρξη κάθε event».