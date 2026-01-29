Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή ο Παναιτωλικός συμφώνησε με τη Βελέζ για την απόκτηση του Λένι Λομπάτο.

Ο Παναιτωλικός είναι ιδιαίτερα ενεργός αυτές τις ώρες στο μεταγραφικό παζάρι και φουλάρει για τη μεσοεπιθετική του ενίσχυση. Ο Φάρλεϊ Ρόσα ταξιδεύει αυτές τις ώρες για την επιστροφή του στο Αγρίνιο και φαίνεται πως θα γίνει και άλλη... λάτιν προσθήκη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή ο Τίτορμος έχει συμφωνήσει με τη Βελέζ για την απόκτηση του Λένι Λομπάτο.

Όπως υποστηρίζουν στη χώρα του τανγκό η φόρμουλα του deal είναι για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής διέκοψε τον δανεισμό του στην Ντεφένσα πριν λίγες ώρες και σύμφωνα με τους Αργεντινούς τις επόμενες ώρες θα ταξιδέψει για το Αγρίνιο.

Πρόκειται για 24χρονο Βραζιλιάνο με ρίζες από την Αργεντινή εξτρέμ, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος και παίζει με την ίδια ευχέρεια στα δύο φτερά της επίθεσης. Είναι ποδοσφαιρικό προϊόν της Βελέζ, με της οποίας την πρώτη ομάδα έχει 47 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 2 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2024 πήγε με μονοετή δανεισμό στη Σπορτ Ρεσίφε. Με τους Βραζιλιάνους μέτρησε 41 εμφανίσεις, με 6 γκολ και 4 ασίστ.