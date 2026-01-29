Ο Χόνγκλα έχει πρόβλημα τραυματισμού και δύσκολα θα προλάβει το σαββατιάτικο εκτός έδρας ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό.

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό το ερχόμενο Σάββατο στις 17.00 και ο Μανόλο Χιμένεθ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Ο Ισπανός τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται να μην έχει στη διάθεσή του και τον Μάρτιν Χόνγκλα. Ο 27χρονος Καμερουνέζος χαφ έχει μία κάκωση στο γόνατο κι όλα δείχνουν ότι δεν θα προλάβει την αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες. Εκτός θα είναι και οι Άλβαρο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Μεντίλ. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

«Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Παναιτωλικό (31/01, 17:00), στο πλαίσιο της 19ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, κομμάτια τακτικής και τελειώματα φάσεων.

Οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, οι Πέδρο Άλβαρο, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Μάρτιν Χόνγκλα (κάκωση στο γόνατο) θεραπεία.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό παιχνίδι στο γήπεδο του Παναιτωλικού».