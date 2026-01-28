Ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς οι «κίτρινοι» επιβεβαιώνουν τη συμφωνία για τον δανεισμό του 25χρονου Αργεντίνου επιθετικού.

Η υπόθεση του Μπενχαμίν Γκαρέ αποκαλύφθηκε από media της Βραζιλίας και πιο συγκεκριμένη η UOL Esporte έγραψε ότι ο 25χρονος Αργεντινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη υπό τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντα Γκάμα στην οποία και ανήκει. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιβεβαιώνονται πλέον και από την ΠΑΕ Άρης καθώς επίσης και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανταλλαγής των εγγράφων για τον δανεισμό του παίκτη, διάρκειας ενός έτους. Κατά τις ίδιες πηγές, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει και option αγοράς των δικαιωμάτων του για τον ερχόμενο Γενάρη.

Ο Μπενχαμίν Αντόνιο Γκαρέ γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Έχει ύψος 1,72 μ. και αγωνίζεται στην επίθεση, κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, έχοντας ως καλό του πόδι το αριστερό. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, αργεντίνικη και ιταλική, στοιχείο που του επιτρέπει να αγωνιστεί πιο εύκολα σ' ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ο Γκαρέ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Βελέζ για να ακολουθήσει η μετακόμισή του στα αντίστοιχα της Μάντσεστερ Σίτι σε ηλικία 16 ετών. Το 2020 η Ρασίνγκ Κλουμ επένδυσε ποσό 2.25 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του και τρία χρόνια αργότερα η ρωσική Σαμάρα τον αγόρασε έναντι 1.8 εκατ. ευρώ. Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Γκαρέ μετακόμισε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Βάσκο Ντα Γκάμα αντί 3 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους συλλόγους, στη βραζιλιάνικη ομάδα μέτρησε 22 συμμετοχές και μία ασίστ κι ενώ είχαν προηγηθεί τα 61 παιχνίδια με 14 γκολ και εννιά ασίστ στη Σαμάρα όπως και οι 32 αγώνες με τη Ρασίνγκ Κλουμπ αλλά και οι 26 με την Ουρακάν. Είχε προηγηθεί η θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι και την U21 όπου σε 43 αγώνες είχε 10 γκολ και πέντε ασίστ.