Ολυμπιακός: Η Λιόν θέλει δανεικό τον Γιάρεμτσουκ
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν έχει πάρει τον χρόνο που θα ήθελε και είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει συλλέξει αρκετό ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού όπως σας είχαμε ενημερώσει.
Η ομάδα που έχει ασχοληθεί πιο έντονα με την περίπτωση του είναι η Λιόν. Ο γαλλικός σύλλογος έχει βγει στην αγορά για να αποκτήσει έναν φορ καθώς ο 19χρονος Έντρικ δεν έχει ανταγωνισμό στη θέση της επίθεσης και ο Ουκρανός επιθετικός είναι μία περίπτωση που εξετάζεται έντονα.
Συγκεκριμένα, οι Γάλλοι θέλουν να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού τον διεθνή στράικερ από τον Ολυμπιακό και ενδεχομένως να προσθέσουν κάποια οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.
Να θυμίσουμε ότι ο Κλέιτον της Ρίο Άβε δείχνει η βασική εναλλακτική των Πειραιωτών σε περίπτωση αποχώρησης του Ουκρανού, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, μετράει τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μέσα σε 604 αγωνιστικά λεπτά.
