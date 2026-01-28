Το όνομα του Στέφαν Ορτέγκα της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται ότι βρίσκεται στα ραντάρ του Ολυμπιακού για τη θέση του τερματοφύλακα.

Όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, όλο και πιο έντονη είναι η κινητικότητα στα δρώμενα του Ολυμπιακού, καθώς ο Αντρέ Λουίζ δεν ήταν η τελευταία μεταγραφή των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, στο... τραπέζι έχει πέσει η περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα της Μάντσεστερ Σίτι για την ενίσχυση του «άσου» όπου ο Πασχαλάκης είναι ακόμα στα πιτς και ο Τζολάκης μοιράζεται τη θέση με τον νεαρό Νίκο Μπότη.

Ο 33χρονος πορτιέρε έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι και θέλει να αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο από τη στιγμή που είναι τρίτος στην ιεραρχία πίσω από τον Ντοναρούμα και τον Τράφορντ.

Στην αγγλική ομάδα ανήκει από το 2022 και μέχρι σήμερα έχει 56 συμμετοχές με απολογισμό 51 γκολ παθητικό και 23 ανέπαφες εστίες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει κατακτήσει το Champions League και δύο Premier League.