Παίκτης του Λεβαδειακού και τυπικά ο Χρήστος Παπαδόπουλος με τους Βοιωτούς να ανακοινώνουν την απόκτησή του 21χρονου μεσοεπιθετικού από την Τζένοα.

Σε συμφωνία με την Τζένοα για την απόκτηση του Χρήστου Παπαδόπουλου είχε έρθει ο Λεβαδειακός.

Οι Βοιωτοί ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του από την ιταλική ομάδα, με τον 21χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό να ανακοινώνεται από την ομάδα της Λιβαδειάς.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται χρονική διάρκεια συμβολαίου, με τον Νικολό Σίρα να τονίζει ότι έχει συμφωνήσει ως το 2030.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Παπαδόπουλου.

Γεννημένος στις 1/1/2004, αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της γενιάς του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Διεθνής με την Εθνική Ελλάδας U21. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία, όπου μετακόμισε αρχικά στην ομάδα U19 της Τζένοα από τον Ηρακλή Λάρισας, ενώ μετά από μία διετία, μεταπήδησε στη Γιουβέντους ως δανεικός, για τη δεύτερη ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι ακολούθησε νέος δανεισμός στην Αταλάντα, όπου αγωνίστηκε επίσης στη δεύτερη ομάδα.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.74.

Χρήστο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».