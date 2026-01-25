Ο Λεβαδειακός, σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ, είναι μία ανάσα από τον μεσοεπιθετικό Χρήστο Παπαδόπουλο.

Σε μια μεταγραφική κίνηση που προκαλεί αίσθηση προχωρά ο Λεβαδειακός, συνεχίζοντας να επενδύει δυναμικά στο ελληνικό στοιχείο του ρόστερ του. Όπως αποκαλύπτει Ιταλός δημοσιογράφος, οι Βοιωτοί έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Τζένοα για την απόκτηση του 21χρονου διεθνούς μέσου, Χρήστου Παπαδόπουλου.

Να θυμίσουμε ότι οι Βοιωτοί έχουν ήδη συμφωνήσει για την επιστροφή του Γιώργου Νίκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα μέσω ανάρτησής του στο «X», απομένει η ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και στη συνέχεια ο διεθνής αριοστεροπόδαρος χαφ της Εθνικής Ελπίδων (έχει δύο ματς με την Κ21 αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με ισχύ έως το 2030.

Ο Παπαδόπουλος, γεννημένος την 1η Νοεμβρίου 2004, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Φαναλιακό και τον Αετό Μακρυχωρίου, πριν μετακομίσει το 2022 στον Ηρακλή Λάρισας. Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Τζένοα, όπου αγωνίστηκε τόσο στην ομάδα Νέων όσο και στην πρώτη ομάδα.

Με την U19 της ιταλικής ομάδας κατέγραψε 47 συμμετοχές, σημειώνοντας 17 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε και μία εμφάνιση με την ανδρική ομάδα.

Το καλοκαίρι του 2024 παραχωρήθηκε δανεικός στη Juve Next Gen, με την οποία είχε 19 συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αταλάντα U23, καταγράφοντας 7 παρουσίες.