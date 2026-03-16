Μια αγωνιστική πριν το φινάλε στην κανονική διάρκεια της Superleague και με τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data δίνει το φαβορί για τον τίτλο.

Τριπλή ισοβαθμία έχουμε από το βράδυ της Κυριακής (15/3) στην κορυφή της Stoiximan Superleague, η οποία πλέον μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα (22/3) θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ συγκατοικούν στην πρώτη θέση έχοντας 57 πόντους έκαστος. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν δυσκολεύτηκε στην Τούμπα, επικρατώντας με 3-0 του Λεβαδειακού, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με το ίδιο σκορ (0-3) τον ΟΦΗ στην Κρήτη, ενώ η Ένωση έμεινε στο 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έτσι, η μάχη του τίτλου «φούντωσε» για τα καλά.

Στο πλαίσιο αυτό, η πασίγνωστη πλατφόρμα του Football Meets Data, που αναλύει όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους, παρουσίασε τα δεδομένα για τον επόμενο πρωταθλητή. Σύμφωνα με το μοντέλο, φαβορί και μάλιστα με διαφορά είναι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που συγκεντρώνει το 47.3% των πιθανοτήτων. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 26.7%, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μόλις 0.7% λιγότερες πιθανότητες, δηλαδή 26%.

Από εκεί και πέρα, αν και μαθηματικά δυνατό, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ελπίδες τίτλου βάσει του υπερυπολογιστή, που κατά 96.4% θεωρεί πως οι «πράσινοι» θα ολοκληρώσουν στην 4η θέση.

Φυσικά, όλα αυτά προφανώς και θα αλλάξουν τόσο μετά την τελευταία «στροφή» της λίγκας, όσο και έπειτα από την κλήρωση των Playoffs.

Οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος

Ολυμπιακός 47.3% ΑΕΚ 26.7% ΠΑΟΚ 26%