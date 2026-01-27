Ολυμπιακός: Η βασική εναλλακτική σε περίπτωση αποχώρησης του Γιάρεμτσουκ
Την ίδια στιγμή που ο Αντρέ Λουίζ μετράει αντίστροφα για να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ φαίνεται πως έχει αρκετό ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση αποχώρησης του Ουκρανού φορ, οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν τον Κλέιτον της Ρίο Άβε ως την ιδανική εναλλακτική για να καλύψει το κενό στην ιεραρχία των φορ.
Ο 27χρονος φορ είχε αποκτηθεί ως δανεικός από τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2024 και το περασμένο καλοκαίρι ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του ύψους τριών εκατ. ευρώ, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να μετράει 28 γκολ σε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει μοιράσει και οκτώ ασίστ.
