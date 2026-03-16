Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Μπρέντφορντ - Γουλβς
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζουν οι Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Υoutube για να σχολιάσουν όλα όσα έγιναν στην 25η αγωνιστική της Super League και την τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Κρεμονέζε υποδέχεται τη Φιορεντίνα για την 29η αγωνιστική της Serie A στις 21:45 (Cosmote Sport 2), ενώ στην Αγγλία η Μπρέντφορντ φιλοξενεί τη Γουλβς στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports Premier League.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Κρεμονέζε - Φιορεντίνα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Μπρέντφορντ - Γουλβς (22:00, Nova Sports Premier League)
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Λεβάντε (22:00, Nova Sports 1)
