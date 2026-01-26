Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αναμένεται να χάσει το κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00).

Απρόοπτο προέκυψε κατά την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον «τελικό» πρόκρισης με τον Άγιαξ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς οι Πειραιώτες αναμένεται να ταξιδέψουν στο Άμστερνταμ χωρίς τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός φορ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πόδι και αναμένεται να τεθεί εκτός «μάχης» για το μεγάλο ματς με τον Αίαντα. Αυτό σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα υπολογίζει για το «9» στον Αγιούμπ Ελ Καμπί και στον Μεχντί Ταρέμι.

Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες θέλουν μόνο νίκη στην Ολλανδία για να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

O Γιάρεμτσουκ την τρέχουσα σεζόν έχει 16 εμφανίσεις και έχει σκοράρει τέσσσερα γκολ, όλα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.