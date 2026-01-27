Με 10.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ ο Άρης για όσα έκαναν οι οπαδοί στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Οι τιμωρίες της ΔΕΑΒ συνεχίζονται με την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση της Βίας να τιμωρεί τον Άρη με 10.000 ευρώ πρόστιμο για όσα έκαναν οι φίλαθλοί του στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet. Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την ανακοίνωση, έσπασαν 23 διαχωριστικά (plexiglass)

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ έχει ως εξής: «Αφού έλαβε υπόψη της

α) την υποβλητική αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ, στις 18/01/2026 στο γήπεδο AEL FC ARENA, για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025-2026,

φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που βρίσκονταν στις θύρες 12Α και 12Β του ανωτέρω γηπέδου, κατέστρεψαν (έσπασαν) είκοσι τρία (23) προστατευτικά διαχωριστικά (plexiglass),

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 6/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 5224/2025 και το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».