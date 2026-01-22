Σε ακρόαση κάλεσε τον Άρη η ΔΕΑΒ για φθορές σε πλεξιγκλάς και καθίσματα μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet.

Η ΔΕΑΒ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Άρης κλήθηκε σε απολογία στις 27 Φεβρουαρίου για τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι «κίτρινοι» κλήθηκαν για πρόκληση εκτεταμένων φθορών σε πλεξιγκλάς και πλαστικά καθίσματα από τους φιλάθλους τους.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Καλεί σε ακρόαση, στις 27/01/2026, την ΠΑΕ ΑΡΗΣ, αναφορικά με φαινόμενα βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβαν χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Γηπέδου AEL FC ARENA, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ, στις 18/01/2026, για την 17η αγωνιστική του επαγγελματικού πρωταθλήματος που διοργανώνει η Super League 1, περιόδου 2025-2026 και αφορά ειδικότερα σε πρόκληση εκτεταμένων φθορών (πλεξιγκλάς και πλαστικών καθισμάτων) στο ανωτέρω γήπεδο από φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».