Οι ελληνικές ομάδες η μία μετά την άλλη βγάζουν ανακοινώσεις και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του τροχαίου δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, με το ελληνικό ποδόσφαιρο να θρηνεί και τις ελληνικές ομάδες τη μία μετά την άλλη να βγάζουν ανακοινώσεις.

Ο Ατρόμητος στην ανακοίνωσή του τονίζει: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγική απώλεια των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που πενθεί έναν αδιανόητο χαμό. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους».

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του αναφέρει: «Τα λόγια στερεύουν. Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί. Όλοι πενθούμε μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες. Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στέκεται με σεβασμό δίπλα στις οικογένειες των φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο, με μοναδικό σκοπό να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα».

Ο Πανσερραϊκός υπογραμμίζει: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τραγωδία που έπληξε την οικογένεια του ΠΑΟΚ, με την τραγική απώλεια των φιλάθλων του.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους».

Ο Αστέρας AKTOR αναφέρει: «Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί! Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτός ο πόνος δεν έχει επιστροφή…».

Η Κηφισιά στην ανάρτησή της γράφει: «Η ΠΑΕ Κηφισιά εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που τόσο αδόκητα έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η σκέψη μας είναι μαζί τους...».

Η ΑΕΛ Novibet τονίζει: Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια, στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ όπως και στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ποδοσφαιρική οικογένεια της ΑΕΛ, γνωρίζει όσο ελάχιστες στην Ελλάδα τι σημαίνει θρήνος και πόνος από έναν αναπάντεχο και άδικο χαμό. Τα συναισθήματα μας αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες, ας συνοδεύουν τις οικογένειες των αδικοχαμένων ανθρώπων ως ελάχιστος φόρος τιμής στο πένθος τους».

Ο Παναιτωλικός από τη μεριά του αναφέρει: «Η τραγωδία με των απώλεια των συνανθρώπων μας, που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, συγκλονίζει την ποδοσφαιρική κοινότητα και προκαλεί βαθιά οδύνη σε όλους μας. Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στον ΠΑΟΚ».

Ο Λεβαδειακός τονίζει σε ανάρτησή του: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και την οδύνη της για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τέτοιες ώρες τα λόγια στερεύουν. Τα συλλυπητήρια μας στους συγγενείς, τους οικείους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Ο Βόλος στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η ΠΑΕ Βόλος εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Λίγκα, στην οποία τονίζει: «Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».