Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία με τους νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ.

Όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος από το απίστευτο αυτό τραγικό συμβάν και ουδείς δεν θα μπορούσε να μη σταθεί αυτήν την ώρα στους συγγενείς των θυμάτων.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμά της εκφράζει τα συλλυπητήριά προς όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την τραγωδία στην Ρουμανία με 7 φίλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν στην Γαλλία για το ματς με την Λυόν να χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η ελληνική πρεσβεία στην συγκεκριμένη ανέφερε πως είναι επιβεβαιωμένα τα 7 θύματα μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι».