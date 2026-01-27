Η αποτελεσματικότητα στο «Κλ. Βικελίδης» ήταν ένα από τα ισχυρά όπλα του Άρη στα προηγούμενα χρόνια και φέτος έχει εξελιχθεί σε μία εκ των βασικών αδυναμιών του.

Αν η απογοητευτική πορεία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς, η εικόνα του απελπιστικά άδειου «Κλ. Βικελίδης» παράλληλα της αναποτελεσματικότητας της ομάδας στα εντός έδρας παιχνίδια, είναι από τα στοιχεία που επίσης κυριαρχούν. Και να φανταστεί κανείς ότι η σεζόν άρχισε με εντελώς διαφορετικό ψυχισμό καθώς στον πρώτο εντός έδρας αγώνα – απέναντι στην Αράζ Ναχτσιβάν – και παρότι ήταν μες την καρδιά του καλοκαιριού, το «Κλ. Βικελίδης» είχε γεμίσει ασφυκτικά. Εκείνος ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός, προφανέστατα αλλά και βάσει της χαμηλότατης προσέλευσης φιλάθλων στους αγώνες που ακολούθησαν, άλλαξε ολοκληρωτικά την ψυχολογία των φιλάθλων. Το θρυλικό Χαριλάου είναι μισοάδειο ακόμη και στα λεγόμενα εμπορικά παιχνίδια και στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, κόπηκαν λιγότερα από 4.000 εισιτήρια.

Αγωνιστικά, το άλλοτε ισχυρό όπλο της ομάδας έχει μετατραπεί σε δική της «μαύρη τρύπα». Φέτος, ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της στο «Κλ. Βικελίδης» είναι χαμηλότερος από ποτέ και στην πραγματικότητα και «δημιούργησε» νέο αρνητικό ρεκόρ. Το Gazzetta έγραψε για τους μόλις 12 βαθμούς στα πρώτα εννιά εντός έδρας παιχνίδια, μια συγκομιδή η οποία απέχει παρασάγκας από τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά δεν συγκρίνεται με τα δύο τελευταία όπου η ομάδα είχε πετύχει από έξι νίκες. Δεν υπήρξε περίοδος κατά την τελευταία οκταετία κατά την οποία ο Άρης να είχε περιοριστεί στις μόλις δύο νίκες στα πρώτα εννιά εντός έδρας παιχνίδια.

Μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης έχασε τους περισσότερους από τους βαθμούς που είχε υπολογίσει στον προϋπολογισμό του. Από ισχυρός έγινε ευάλωτος με δυσκολία διατήρησης των αποτελεσμάτων. Τελευταίο παράδειγμα αποτέλεσε η ισοπαλία με 2-2 με τον Λεβαδειακό όπου δέχθηκε γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Το ίδιο είχε γίνει με τον Παναιτωλικό (0-2) τον περασμένο Αύγουστο όπου ο Κόστα Άλεξιτς σκόραρε στο 87ο λεπτό, ομοίως και με την ΑΕΛ NOVIBET στο 90+7 ασχέτως του τέρματος του Ντούντου – δύο λεπτά αργότερα – με το οποίο «διασώθηκαν» οι βαθμοί της νίκης. Και στον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ο τελευταίος σκόραρε στην τελευταία φάση του αγώνα κι εκείνο το γκολ έβαλε τους «κίτρινους» στο δύσκολο μονοπάτι του θεσμού οδηγώντας και στον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό.

Υπήρξαν και παιχνίδια στα οποία οι «κίτρινοι» από συγκυρία δεν δέχθηκαν γκολ στα τελειώματα του αγώνα. Σαν αυτά απέναντι σε Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό όπου δέχθηκαν έντονη πίεση δείχνοντας επίσης τη δυσκολία διαχείρισης των τελευταίων λεπτών. Κοινός παρονομαστής στα γκολ που δέχθηκαν είναι τα δικά τους λάθη. Σαν την εκτέλεση πλαγίου με τον Λεβαδειακό ή την άστοχη απομάκρυνση του Λίντσεϊ Ροζ με τον ΠΑΟΚ ή ακόμη την ασυνεννοησία στο κερδισμένο πέναλτι της ΑΕΛ NOVIBET.

Η τεράστια διαφορά αναδεικνύεται με μια ματιά στα αποτελέσματα των πρώτων επτά ομάδων της Stoiximan Superleague στους εντός έδρας αγώνες. Ο Άρης είναι αυτή με τον χαμηλότερο συντελεστή με μόλις δύο εντός έδρας νίκες. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από οκτώ νίκες καθώς ο Λεβαδειακός σημείωσε έξι και ο Παναθηναϊκός έχει πέντε (σε οκτώ αγώνες).