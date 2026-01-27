Τεράστιο πλήγμα με Τσιριβέγια στον Παναθηναϊκό

Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό απο τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Ακόμη μία αναποδιά για τον Παναθηναϊκό, αφού ο τραυματισμός του Πέδρο Τσιριβέγια στον αγώνα με τον Ατρόμητο την Κυριακή (25/01) αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος δεν ξεκίνησε στο ματς για να προφυλαχθεί όντας επιβαρυμένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ χρειάστηκε να τον επιστρατεύσει στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν είδε πως η εικόνα της ομάδας του δεν ήταν καλή.

Στο 81ο λεπτό όμως εκείνος ένιωσε μία έντονη ενόχληση στο γαστροκνήμιο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Την επομένη του ματς υποβλήθηκε σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αποδείχθηκε σημαντικό.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού, η οποία θα τον κρατήσει εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για περίπου 1,5 μήνα.