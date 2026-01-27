Τα ματς του Παναθηναϊκού που δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ο Πέδρο Τσιριβέγια μετά τον τραυματισμό του.

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε για τον Παναθηναϊκό, μετά αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια, τα οποία έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για περίπου 1,5 μήνα.

Δίπλα στην σημαντική και μακρά απουσία του Ντέσερς, έρχεται να προστεθεί κι εκείνη του Ισπανού αμυντικού χαφ και μάλιστα μέσα σ' ένα διάστημα που οι «πρασίνοι» θα δώσουν σημαντικά παιχνίδια και για τους τρεις στόχους τους.

Ο 28χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος θα αναγκαστεί να λείψει πιθανότατα από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague, τα δύο ματς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ, αλλά τα παιχνίδια της νοκ άουτ φάσης του Europa League.

Τα παιχνίδια πιθανότατα χάνει ο Πέδρο Τσιριβέγια

(29/01) Παναθηναϊκός - Ρόμα Europa League

(01/02) Παναθηναϊκός - Κηφισιά Superleague

(04/02) Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδος

(08/02) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superleague

(11/02) ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδος

(15/02) Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Superleague

(19/02) 1o ματς νοκ άουτ φάσης Europa League

(22/02) ΟΦΗ - Παναθηναϊκός Superleague

(26/02) 2o ματς νοκ άουτ φάσης Europa League

(01/03) Παναθηναϊκός - Άρης Superleague

(08/03) Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός Superleague

(12/03) 1ο ματς φάσης «16» Europa League (αν έχει προκριθεί)

(15/03) Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός Superleague

(19/03) 2ο ματς φάσης «16» Europa League (αν έχει προκριθεί)

(22/03) Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός Superleague

Ο ίδιος έκανε μία ανάρτηση δείχνοντας την απογοήτευσή του για τον τραυματισμό του και το τάιμινγκ αυτού, αλλά και δίνοντας το... σύνθημα για την επάνοδό του.