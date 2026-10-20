Οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, Στέφαν Ντε Φράι και Ρικ Φαν Ντρόγκελεν μίλησαν σε παίκτες των ακαδημιών του «τριφυλλιού» δίνοντας συμβουλές στους λιλιπούτειους ποδοσφαιριστές.

Την ευκαιρία να δουν δύο σπουδαίους παίκτες της πρώτης ομάδας και να μιλήσουν μαζί τους είχαν οι μικροί ποδοσφαιριστές των ακαδημιών του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Στέφαν Ντε Φράι και ο έτερος στόπερ της ομάδας, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τους και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που δέχθηκαν.

Οι μικροί ευχήθηκαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος και οι δύο στόπερ ευχήθηκαν με την σειρά τους τα παιδιά των ακαδημιών να μπορέσουν να πετύχουν και να κάνουν μια καλή καριέρα.