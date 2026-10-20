Με άρωμα... Super League ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς φανέλα βασικού πήρε ο 17χρονος, Φλόιντ Σαμπά, γιος του άλλοτε αμυντικού του Παναθηναϊκού, Κρίστοφερ Σαμπά.

Με αλλαγές ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι για το ματς απέναντι στην ΑΕΚ, με τις δυο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Έντσο Μαρέσκα ανακοίνωσε ενδεκάδα με αρκετό rotation στην γραμμή της επίθεσης, με ένα από τα ονόματα που ξεχώρισαν να είναι αυτό του 17χρονου μέσου, Φλόιντ Σαμπά. Και το επίθετό του ίσως να σας θυμίζει κάτι από... Super League!

Ο πατέρας του, άλλωστε, Κρίστοφερ Σαμπά, είχε περάσει από τη χώρα μας πίσω στο 2016, όταν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος αγωνίστηκε τη σεζόν 2016-2017 με τη φανέλα του Τριφυλλιού, με τους δυο γιους του, Φλόιντ και Ταϊρόν, να ακολουθούν στα βήματα του μέσω της ακαδημίας της Μάντσεστερ Σίτι.

Mάλιστα, ο Ταϊρόν έπαιξε νωρίτερα το απόγευμα με την ομάδα Νέων της Σίτι κόντρα στην ΑΕΚ, όπου η Ένωση απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην Αγγλία.