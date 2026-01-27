Τσιριβέγια: «Απογοητευτικό να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν»

Βασιλική Μπαρτζιώτη
Ο Πέδρο Τσιριβέγια έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την είδηση ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα.

Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, με τον Πέδρο Τσιριβέγια να έχει υποστεί θλάση στο γαστροκνήμιο του δεξιού του ποδιού, η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα.

Ο 28χρονος χαφ, ένιωσε ενοχλήσεις στο ματς των Πρασίνων με τον Ατρόμητο και τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός έστειλε ένα μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προς τον κόσμο του Τριφυλλιού, λέγοντας χαρακτηριστκά: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι πραγματικά απογοητευτικό. Θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ!»

Η ανάρτηση του Τσιριβέγια

