Τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο αγώνας Λυών - ΠΑΟΚ έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου και περιμένουν ακόμα και Πολωνούς οπαδούς.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξαφάνισαν τα εισιτήρια του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης με τη Λυών για την όγδοη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα έχει και πάλι τη στήριξη χιλιάδων φίλων του στη Γαλλία, όπως συνέβη πριν λίγους μήνες με τη Λιλ, αλλά και πριν λίγα χρόνια στη Μασσαλία.

Η παρουσία οπαδών του Δικεφάλου, ωστόσο, έχει σημάνει συναγερμό στη γαλλική αστυνομία. Έχουν γίνει τρεις συσκέψεις, ο αγώνας κρίθηκε υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4 και μάλιστα, οι Γάλλοι υποστηρίζουν ότι θα είναι και Πολωνοί οπαδοί ανάμεσα σ' αυτούς του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Γάλλοι: «Η Λυών υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για την 8η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 21:00. Παρότι και οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» (επίπεδο 4 στα 5) από την Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Progrès.

Για τον αγώνα Λυών – ΠΑΟΚ, το ενδιαφέρον φαίνεται να βρίσκεται περισσότερο εκτός γηπέδου παρά εντός. Από τη μία πλευρά, η Λυών έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τα μπαράζ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρος ότι θα συμμετάσχει τουλάχιστον στα μπαράζ. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτρέπει αρκετές χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους από το να ταξιδέψουν στη Λυών, με τους πρώτους να αναμένονται ήδη από την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η DNLH κατέταξε τον αγώνα στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» λόγω προηγούμενων επεισοδίων σε μετακινήσεις Ελλήνων φιλάθλων στη Γαλλία. Τον Οκτώβριο, στη Λιλ, είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Γάλλων και Ελλήνων οπαδών έξω από το γήπεδο. Το 2022, η μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ στη Μασσαλία είχε οδηγήσει σε σοβαρά επεισόδια που διήρκεσαν τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 30 αστυνομικοί.

Εκατοντάδες Πολωνοί οπαδοί ανάμεσα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Παρότι οι αρχές ελπίζουν ότι το περιορισμένο αγωνιστικό ενδιαφέρον θα μειώσει την ένταση, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συσκέψεις για την αποτροπή της δράσης των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί νομαρχιακή απόφαση που θα ρυθμίζει την παρουσία τους, κυρίως στους δρόμους του κέντρου της Λυών.

Μεταξύ των κινδύνων που αναφέρονται είναι η παρουσία εκατοντάδων Πολωνών οπαδών της Βίντζεβ Λοτζ, λόγω μιας αντιπαλότητας που έχει δημιουργηθεί με άλλο σύλλογο της πόλης, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τον σύνδεσμο φιλάθλων της Λυών «Lyon 1950». Επίσης, εκφράζονται φόβοι για πιθανή παρουσία οπαδών της Μπεσίκτας ή της Παρτιζάν Βελιγραδίου, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Η νομαρχιακή απόφαση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης, με την ανάπτυξη εκατοντάδων αστυνομικών δυνάμεων στη Λυών και στο Groupama Stadium».