Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Λυών

ΠΑΟΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Λυών
Όσοι πρόλαβαν πρόλαβαν για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λυών (29/01-22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, αφού ο «δικέφαλος του βορρά» ενημέρωσε με ανάρτησή του πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό.
Υπενθυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν για το ματς αυτό κάτι περισσότερο από 2,5 χιλ. εισιτήρια, ωστόσο με τη δίψα που έδειξαν οι οπαδοί τους, εξαντλήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες.
Η σχετική ανάρτηση του ΠΑΟΚ
«Τα εισιτήρια για τον αγώνα Λυών-ΠΑΟΚ έχουν εξαντληθεί.
Υπενθυμίζεται στους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία πως πρόκειται για αγώνα υψηλού κινδύνου. Με σεβασμό στην ομάδα και στην πόλη που θα μας φιλοξενήσει, καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε υπεύθυνη στάση και να αποφύγουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας.
Επισημαίνεται επίσης ότι το γήπεδο βρίσκεται εκτός πόλης και μετά το τέλος του αγώνα θα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές, με στόχο την κάθε δυνατή διευκόλυνση των φιλάθλων μας».
