Ο Φάρλεϊ Ρόσα με story του στο Instagram «ανακοίνωσε» την επιστροφή του στον Παναιτωλικό, όντας έτοιμος για την τρίτη του θητεία.

Θέμα χρόνου είναι η δεύτερη επιστροφή του Φάρλεϊ Ρόσα στο Αγρίνιο. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ λίγες μέτα την αποχώρηση του από την Κίνα είναι έτοιμος για την τρίτη του θητεία στον Παναιτωλικό και το «ανακοίνωσε» με stories του στο Instagram.

«Επιστρέφω για να βοηθήσω τηνομάδα που αποκαλώ σπίτ. Ευχαριστώ το Θεό που έχω ξανά αυτήν την ευκαιρία. Vamos Παναιτωλικέ. Θα το κάνουμε ξανά», ανέφερε ο Ρόσα με ένα πανηγυρικό κολάζ φωτογραφιών από τη δεύτερη θητεία του από τον Τίτορμο.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έχει κάνει tag τον Παναιτωλικό, τον τεχνικό διευθυντή του κλαμπ Μάκη Μπελεβώνη, τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι, τον συμπαίκτη του Χρήστο Μπελεβώνη και μια σελίδα φίλων των Καναρινιών στα Social Media.

Ο Ρόσα έκανε και δεύτερο story με video ενός φανταστικού γκολ που είχε βάλει σε εντός έδρας ματς με τον Πανιώνιο και έγραψε: «Ας παλέψουμε ξανά, με πίστη στο Θεό».

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επιστρέψει στο Αγρίνιο ο Ρόσα και να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου. Σε 74 συμμετοχές με τα κιτρινομπλέ ο Βραζιλιάνος δεξιοπόδαρος εξτρέμ μετράει 14 γκολ και 15 ασίστ.