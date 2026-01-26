Η ΑΕΚ δήλωσε σε ποια από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια θα εκτίσουν τις κάρτες τους οι τέσσερις παίκτες που συμπλήρωσαν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Απουσίες προέκυψαν για τα επόμενα παιχνίδια στην ΑΕΚ μετά το σαββατιάτικο διπλό στην Τρίπολη επί του Αστέρα καθώς τέσσερις παίκτες συμπλήρωσαν κάρτες και θα έπρεπε να δηλωθούν σε μία από τις τέσσερις επόμενες αγωνιστικές.

Συγκεκριμένα οι Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά και Γιόβιτς ήταν οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα του Ευαγγέλου με συνέπεια να πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς των κιτρινόμαυρων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως ήταν αναμενόμενο, μοίρασε τις απουσίες στα ματς με τον Πανσερραϊκό εκτός και τον Λεβαδειακό εντός, καθώς τα άλλα δύο παιχνίδια ήταν με Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και με ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι Ρέλβας και Γιόβιτς δηλώθηκαν να εκτίσουν στο ματς με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες (8/2), ενώ οι Ρότα και Κοϊτά στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena (22/2).

Θυμίζουμε ότι σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη οι κιτρινόμαυροι έχουν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις στα Σπάτα την Τετάρτη για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με μοναδική απουσία τη δεδομένη στιγμή τον Περέιρα.