Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την ανάγκη μίας ομάδας που παίζει σε τρεις διοργανώσεις για ροτέισον και το Gazzetta σας παρουσιάζει τους 35 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει με τις συμμετοχές και τον χρόνο που έχουν αγωνιστεί.

Η «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι το βράδυ της Κυριακής (25/01) αντιμετωπίστηκε όπως ήταν λογικό σαν ήττα από τους «πρασίνους», οι οποίοι έχασαν την ευκαιρία τους να μειώσουν την απόστασή τους από τον Λεβαδειακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου απογοητευμένος από την απόδοση της ομάδας του σαν γενική εικόνα, παρ' ότι θεωρούσε πως στο δεύτερο μέρος που έγιναν αλλαγές και πέρασαν κάποιες βασικές επιλογές στο παιχνίδι τα πράγματα βελτιώθηκαν ως έναν βαθμό.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπάρχει να γίνεται ροτέισον, όταν η ομάδα παίζει ανά τρεις μέρες, τόσο για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί στα βασικά «γρανάζια» της, όσο και για να διατηρούνται υψηλά τα αποθέματα ενέργειάς της για όλα τα ματς.

Ωστόσο για να λειτουργήσει αυτό θα έπρεπε οι παίκτες που καλούνται να συμμετέχουν σ' αυτό να ανταποκρίνονται, κάτι που φάνηκε να μην συμβαίνει χθες, ασχέτως αν μερίδιο τη ευθύνης για την χθεσινή εικόνα, ανήκει και στην τακτική προσέγγιση που υπήρξε για τον αγώνα.

Οι 35 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ

Ο 65χρονος προπονητής του «τριφυλλιού» έφτασε με το χθεσινό τα 19 ματς στον πάγκο της ομάδας από τα τέλη Οκτωβρίου που την ανέλαβε, δηλαδή σε διάρκεια τριών μηνών.

Συνολικά έχει κάτσει στον πάγκο του κλαμπ για 95 μέρες κι αν διαιρέσεις τον αριθμό αυτό με κείνον των αγώνων βγαίνει μία αναλογία ότι έδινε έναν αγώνα κάθε πέντε μέρες. Κι αυτό χωρίς να αφαιρέσουμε την διακοπή που υπήρχε 22 Δεκεμβρίου με 10 Ιανουαρίου. Γιατί χωρίς αυτές τις 20 μέρες το νούμερο γίνεται ένας αγώνας ανά 3,9 μέρες.

Όλα τα παραπάνω τα αναφέραμε για να καταδείξουμε πως προφανώς και επιβάλλεται το ροτέισον όταν τα ματς έρχονται... κατά ριπάς όπως συμβαίνει στις ομάδες που παίζουν σε τόσες διοργανώσεις.

Ο Μπενίτεθ στο διάστημα αυτό χρησιμοποίησε συνολικά 35 ποδοσφαιριστές θέλοντας παράλληλα με το ροτέισον να μπορέσει να τους δει όλους και να τους αξιολογήσει.

Πρώτοι σε συμμετοχές ήταν οι Τσιριβέγια, Ζαρουρί και Πάντοβιτς που είχαν από 17 χάνοντας μονάχα από δύο παιχνίδια ο καθένας. Ακολουθεί ο Τουμπά με 16 ενώ από 15 έχουν οι Μπακασέτας και Τσέριν.

Αν εξετάσουμε τον χρόνο συμμετοχής, που είναι και το πιο σωστό, βλέπουμε ότι ο Πάντοβιτς, παρά τις πολλές εμφανίσεις του, πέφτει στην 13η θέση.

Στην κορυφή είναι ο Τουμπά με 1.405, πίσω του ο Τσιριβέγια με 1.362, τρίτος ο Ζαρουρί με 1.251 ενώ την πεντάδα κλείνουν οι Πάλμερ-Μπράουν με 1.114 και ο Μπακασέτας με 1.052.

Όσον αφορά τον Ταμπόρδα για τον αγωνιστικό χρόνο του οποίου γίνεται πολύς λόγος, εκείνος βρίσκεται στην 28η θέση με 177 λεπτά, έχοντας παίξει περισσότερο μονάχα από τον Ντέσερς, που έχει περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς, τον Παντελίδη, που ήρθε τον Γενάρη και τους Νίκα, Βιλένα, Γερεμέγεφ, Ζέκα και Νεμπή.

Δείτε αναλυτικά τους αγώνες και τα λεπτά συμμετοχής των 35 παικτών