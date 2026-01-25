Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την απόφαση του Μπενίτεθ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και το βαρύ κόστος που αυτή ενδέχεται να επιφέρει στον Παναθηναϊκό.

O Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά, αλλά νίκησε το Βόλο με το «1» και το «9». Τον Τζολάκη και τον Ελ Καμπί. Η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλά, αλλά πήρε το τρίποντο εναντίον του Αστέρα το «1» και το «9». Τον Στρακόσα και τον Γιόβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά και έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Γιατί είχε καλό «1» (Λαφόν), αλλά δεν βρήκε γκολ από το «9». Ούτε από τον φιλότιμο, αλλά αγχωμένο, άτσαλο και άστοχο Ανδρέα Τετέι, ούτε από τον άφαντο Μίλος Πάντοβιτς, ούτε από τον καλό Κάρολ Σφιντέρσκι που δεν βρέθηκε σε θέση βολής στα 13 λεπτά που αγωνίστηκε.

Θα συνεχίσει τις αλλαγές διατάξεων και προσώπων

Ο Μπενίτεθ επιβεβαιώνει από παιχνίδι σε παιχνίδι την πληροφορία σύμφωνα με την οποία θα συνεχίσει να κάνει αλλαγές. Διατάξεων, προσώπων, λογικής. Οχι μόνο λόγω της ανάγκης φρεσκαρίσματος από Πέμπτη σε Κυριακή. Αλλά και επειδή δεν αισθάνεται στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο την ανάγκη να παρουσιάσει σταθερή ταυτότητα ομάδας. Αισθάνεται ότι θα κριθεί από του χρόνου, μετά και την ολοκλήρωση των αλλαγών στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και το πλάνο του «βλέπει» μόνο τα επόμενα δύο ματς.

Μοιάζει να μην αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο αποτυχίας σε όλα τα πεδία. Το αναφέρουμε διότι με τη σημερινή εικόνα του Τριφυλλιού το πιο πιθανό είναι να αποκλειστεί και από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και από... όποιον στα playoffs του Εuropa League (ομάδες επιπέδου Στουτγκάρδης ή Θέλτα ας πούμε αν τελείωνε σήμερα η League Phase). Kαι να μείνει «μπουκάλα» στο τέλος Φεβρουαρίου. Και μετά να μείνει και στην πέμπτη θέση, διότι όπως αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής η διαφορά από τον Λεβαδειακό είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί...

Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός ως κλαμπ

Αν ο Παναθηναϊκός είναι σύμφωνος με αυτή τη λογική των «πειραμάτων» και των αλλαγών, τότε θα πρέπει να συμβιβαστεί και με την ισχυρή πιθανότητα αποτυχίας σε όλες τις διοργανώσεις. Αν όχι, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσει προς τον Μπενίτεθ ότι αυτό που κάνει δεν είναι αποδεκτό, διότι βάζει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας στην επόμενη σεζόν. Θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος: «Και ποια η διαφορά μεταξύ 4ης και 5ης θέσης; Και οι δυο στο Conference League οδηγούν. Μήπως είναι πιο ωφέλιμο για τον Παναθηναϊκό μ' αυτή την εικόνα να μην παίξει στα play offs όπου κινδυνεύει να γίνει σάκος του μποξ και να... συναγωνιστεί με Αρη κι άλλους δύο για την πέμπτη θέση;».

Προφανώς, η απάντηση είναι ξεκάθαρη και ο τερματισμός σε θέση κατώτερη του Λεβαδειακού θα είναι ένα επιπλέον ιστορικό κάζο για μια ομάδα που έχει το υψηλότερο μπάτζετ επί Γιάννη Αλαφούζου.

Τα παράλογα του Περιστερίου

Λογικό να κρατήσει στον πάγκο τους επιβαρυμένους Τσιριβέγια και Πελίστρι.

Παράλογο το 4-4-2. Πιο λειτουργικό το 4-2-3-1. Και ακόμα περισσότερο το 3-4-3 ή το 3-5-2 δεδομένης της εικόνας στη Βουδαπέστη και της ανασφάλειας του Μπενίτεθ για τα μετόπισθεν.

Παράλογη η χρησιμοποίηση του Μπόκου και του Πάντοβιτς στην αρχική ενδεκάδα. Αν ήθελε να τους δώσει ρυθμό (θα είναι ο Πάντοβιτς «υποχρεωτικά» στην ενδεκάδα με Ρόμα) ας τους έδινε 20-30 λεπτά στο β΄ μέρος. Τους έβγαλε άρον – άρον στο 46'...

Τελείως παράλογο για μια ομάδα δυσκοίλια στο γκολ να μην χρησιμοποιήσει τον Παύλο Παντελίδη μαζί με τον Τετέι που συνεργάζονται μια χαρά. Επτά (non penalty) γκολ έχει εφέτος, πρώτος Ελληνας σκόρερ της Λίγκας είναι!

Παράλογο να βάλει αριστερό χαφ τον Σάντσες. Θα έπρεπε να τον είχε βάλει «δεκάρι» στη θέση του Μπακασέτα. Οπως και τον Ταμπόρδα στο τελευταίο 20λεπτο.

Εικόνα ποδοσφαιρικής ντροπής και... στο -18 από το -8

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο α' ημίχρονο πρέπει να ταρακουνήσει τους διοικούντες. Ηταν αποκαρδιωτική για μια ασύνδετη ομάδα που δεν είχε τρόπο ανάπτυξης. Ηταν εικόνα ποδοσφαιρικά ντροπιαστική για τον Παναθηναϊκό απέναντι σ' αυτόν τον Ατρόμητο. Οχι απέναντι στον Ατρόμητο του Δώνη, όχι απέναντι στον «ευρωπαίο» Ατρόμητο, αλλά απέναντι στον Μουντέ, τον Τσακμάκη, τον Ούρονεν, τον Tσιγγάρα, τον Μουτουσαμί και τον Τσαντίλα!

Αν ο Μπενίτεθ δεν νιώθει άβολα και πιεστικά, θα πρέπει το κλαμπ να τον κάνει να νιώσει έτσι. Κι αν δεν μπορεί την πίεση, αν σκέφτεται ότι ήρθε σε μια δοκιμαστική – μεταβατική περίοδο στην τέταρτη ομάδα της Ελλάδας, η κουβέντα αλλάζει. Διότι ο Ράφα ανέλαβε τον Παναθηναϊκό στο -2 από τον Λεβαδειακό και στο -8 από την κορυφή. Και η απόσταση έχει φτάσει στο -9 από τον Λεβαδειακό και στο -18 από την κορυφή. Και μη χειρότερα, δηλαδή, αν και ποτέ δεν ξέρεις πού φτάνει ο πάτος μερικές φορές.