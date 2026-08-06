Πένια: «Να έχουμε ψυχραιμία στη ρεβάνς και να τα δώσουμε όλα για την πρόκριση»

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Ινάκι Πένια ανέφερε πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία και να τα δώσουν όλα στη ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 με το τελικό 1-1 να αφήνει τα πάντα ανοικτά στη ρεβάνς της Βουλγαρίας αναφορικά με την πρόκριση στα Play Offs του Conference League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού», Ινάκι Πένια ανέφερε τα εξής: «Στα πρώτα 25 λεπτά παίξαμε πολύ καλά, αλλά από εκεί και πέρα είναι κρίμα που δεν είχαμε αντίκρισμα για αυτή την καλή απόδοση. Στο δεύτερο μέρος η ΤΣΣΚΑ έπαιξε κλειστά, το περιμέναμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και έχουμε πέντε μέρες για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη ρεβάνς.

Θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι στον επαναληπτικό, να τα δώσουμε όλα για τη νίκη, να δούμε τα προτερήματά μας και τι πρέπει να βελτιώσουμε, στις ψηλές μπαλιές και στις δεύτερες μπάλες. Θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση στην Σόφια»

Για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του: «Δεχτήκαμε το 1-1 σε μια φάση με πολλές κόντρες και αναπηδήσεις. Δεν είδα ακριβώς τι έγινε, αλλά είναι κάτι παρόμοιο με τον αγώνα απέναντι στην Πάκσι. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».