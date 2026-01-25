Ο Παναθηναϊκός χάλια μαύρα και στο Περιστέρι...
Πειράματα σε αγωνιστική όπου ο Παναθηναϊκός θα μείωνε με νίκη την πιθανότητα ξεφτίλας της πέμπτης θέσης, εικόνα ποδοσφαιρικής τραγωδίας στο πρώτο ημίχρονο, απουσία σχεδίου στον αγωνιστικό χώρο, ελάχιστη επίδραση από τον πάγκο και νέα, ακόμη μία, χοντρή γκέλα στο Περιστέρι όπου διατηρεί το -9 από την τέταρτη θέση και τον Λεβαδειακό. Καμία πρόοδος, καμία βελτίωση, μόνο χειρότερη εικόνα στο πρωτάθλημα.
Ας τα πάρουμε από την αρχή...
Για αυτό το πρώτο ημίχρονο τι να πεις; Το χειρότερο στη φετινή ήδη κάκιστη χρονιά του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Μία ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, με ένα 4-4-2 μη λειτουργικό στη μεσαία γραμμή, χωρίς σχέδιο στην ανάπτυξη, με άμεσες μεταβιβάσεις προς τους εντελώς κομμένους με την υπόλοιπη ομάδα Ζαρουρί, Μπόκο, Πάντοβιτς και Τεττέη που έχαναν τις περισσότερες μονομαχίες. Το Τριφύλλι είχε άθλια εικόνα και δεν πήγε πίσω στο σκορ στα αποδυτήρια επειδή ο Λαφόν έπιασε το πέναλτι του Μίχορλ και γιατί οι γηπεδούχοι δεν είχαν ποιοτικές εκτελέσεις στις δύο μεγάλες στιγμές που έφτιαξαν με Γιουμπιτάνα και Μπάκου.
Δημιουργικά μόνο μια κεφαλιά του Ίνγκασον στο 15' και πως να γίνει διαφορετικά όταν απουσίαζαν συνεργασίες, ομαδικές κινήσεις και ανέβασμα των γραμμών ώστε να υπάρχουν επιλογές. Η έμπνευση του Ράφα Μπενίτεθ που αρνείται να κατασταλάξει σε ένα μόνιμο αγωνιστικό μοντέλο, δεν λειτούργησε στο αποψινό αρχικό σαρανταπεντάλεπτο. Όσο αυτό θα συνεχίζεται, τόσο θα μειώνονται οι πιθανότητες χημείας, κατανόησης του πλάνου και εξέλιξης μέσα από την πρόοδο και την βελτίωση. Είναι μη λειτουργικό, μη οφέλιμο μέχρι στιγμής το ''κάθε παιχνίδι, άλλο σχέδιο''. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό που έχει αλλάξει 6 προπονητές σε 2 χρόνια και διψά για λίγη σταθερότητα.
Στην ανάπαυλα κυριάρχησε η κοινή ποδοσφαιρική λογική. Ένας χαφ μέσα, ο Τσιριβέγια αντί του κακού απόψε Πάντοβιτς, 4-2-3-1, κράτημα της μπάλας, ισορροπία, ανέβασμα των γραμμών ορθολογικά συν την παρουσία του Ρενάτο στο αριστερό φτερό αντί του Μπόκου που δεν βοήθησε καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είχε την συντριπτική κατοχή, βρήκε ηρεμία στις πάσες του και όχι προχειρότητα και έκλεισε τους γηπεδούχους στην περιοχή τους. Η πρώτη φάση ήρθε με το σουτ του Τσιριβέγια στο 50' και η μεγάλη με τον Τεττέη στο 62', εκεί όπου ο σέντερ φορ του Τριφυλλιού, όποιος και αν είναι, όπως και αν λέγεται, πρέπει αυτή την φάση αμαρκάριστος από την μικρή περιοχή με το κεφάλι να την στείλει στο πλεκτό.
Οι επόμενες αλλαγές άργησαν χαρακτηριστικά και όταν ήρθαν στο 81' δεν είχαν ούτε Παντελίδη, ούτε Πελίστρι αλλά ούτε και Ταμπόρδα σε ένα βράδυ όπου ο Μπακασέτας δεν ήταν καλός. Η επιθετικότητα του Παναθηναϊκού... έσβησε από την κεφαλιά του Τεττέη και μετά, ο Ατρόμητος απείλησε με Τσούμπερ και Μπάκου αλλά ευτυχώς ο Λαφόν ήταν στο ύψος των περιστάσεων όταν και όποτε χρειάστηκε. Με ένα υποφερτό, στα όρια του καλού εικοσάλεπτο από το 46' μέχρι και το 65' δεν μπορείς να νικήσεις κανέναν, ούτε μπορείς να έχεις την απαίτηση αυτό να συμβεί με δύο καλές στιγμές σε ένα ολόκληρο παιχνίδι.
Αυτή η εποχή με το κυνήγι της τέταρτης θέσης και της αποφυγής της απόλυτης ξεφτίλας του να μείνεις εκτός play offs δεν μπορεί να είναι εποχή για πειράματα, τα οποία τα πληρώνει πολύ ακριβά ο Παναθηναϊκός από παιχνίδι σε παιχνίδι που αυτά δεν λειτουργούν.
Και μια απορία: Πως με την εικόνα που είχε το ματς στο δεύτερο μέρος έμειναν στον πάγκο ο μοναδικός εξτρέμ με γκολ (Παντελίδης), ο μοναδικός ικανός στο 1vs1, Πελίστρι και το δεκάρι, Ταμπόρδα, που θα μπορούσε να αλλάξει τον κακό απόψε Μπακασέτα. Απλή απορία...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.