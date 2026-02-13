ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τα σερί του ντέρμπι δείχνουν…

Ποια είναι τα σερί που θα κάνουν τη διαφορά στο ντέρμπι «Δικεφάλων»; Μεγάλα παιχνίδια και στην Ιταλία, με την παράδοση του Κόντε και τα γκολ στο Ίντερ – Γιουβέντους. Όλες οι απαντήσεις στα Crazy Stats!

Το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Οι Θεσσαλονικείς έχουν κερδίσει και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, ένα σερί που μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει ποτέ στις 4 νίκες. Την ίδια στιγμή, έχουν χάσει μόλις 1 από τις 8 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις κόντρα στην Ένωση (1-2 τον Φεβρουάριο του 2025 η μοναδική ήττα), ενώ τρέχουν εντός έδρας αήττητο σερί 15 αγώνων. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.15.

Αυτό το παραπάνω σερί περιλαμβάνει 7 διαδοχικές νίκες στην Τούμπα και είναι το κορυφαίο του ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν η ΑΕΚ ήταν εκείνη που το σταμάτησε στις 8, φεύγοντας με το 1-1. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Η ισοπαλία πληρώνει 3.40. Εντυπωσιακό αήττητο σερί, πάντως, τρέχει και η ομάδα του Νίκολιτς, που δεν έχει χάσει σε καμία από τις 12 προηγούμενες αγωνιστικές, φτάνοντας 10 φορές στη νίκη. Στο 3.20 το διπλό.

Ίντερ – Γιουβέντους: Οι κορυφαίες επιθέσεις

To Derby d'Italia διεξάγεται στο Μιλάνο, όπου η Ίντερ υποδέχεται τη Γιουβέντους στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Serie A. Οι Nerazzurri έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ έχουν χάσει και τα 2 πιο πρόσφατα από αυτά. Η τελευταία φορά που η Γιούβε σημείωσε 3 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι ήταν τον Μάρτιο του 2012. Θα επαναλάβει εκείνη την επίδοση; Στο 3.75 βρίσκουμε το διπλό.

9 - Federico #Dimarco has provided 9 assists in the current league season, a record for a defender in the first 24 Serie A matchdays since data is available (since 2004/05). Specialty.#SassuoloInter pic.twitter.com/CpzSrgzrm3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2026

Άλλωστε, η Ίντερ είναι η ομάδα με τους λιγότερους βαθμούς στις αναμετρήσεις του top-4 της βαθμολογίας φέτος (έχει μόλις 1)… Από εκεί και πέρα, στα 3 προηγούμενα μεταξύ τους ντέρμπι σημειώθηκαν συνολικά 16 τέρματα, τη στιγμή που οι δύο ομάδες φέτος έχουν τις κορυφαίες επιθέσεις στο πρωτάθλημα. Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.93.

Από εκεί και πέρα, ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο κάνει απίθανη σεζόν και έχει ήδη 11 ασίστ στη Serie A και χρειάζεται άλλες δύο, για να γίνει ο παίκτης της Ίντερ με τις περισσότερες εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Στην αγορά «Καλύτεροι παίκτες» το να συγκεντρώσει ο Ντι Μάρκο 10+ βαθμούς προσφέρεται σε απόδοση 3.40. Τέλος, ο Κενάν Γιλντίζ έχει ήδη 8 γκολ φέτος και μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης της Γιουβέντους κάτω των 21 ετών, που σκοράρει 9 φορές στο πρωτάθλημα από τον Ρομπέρτο Μπετέγκα το 1971! Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 3.90 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Γιλντίζ.

Νάπολι – Ρόμα: Τα σερί των γηπεδούχων

Υπάρχει και δεύτερο ντέρμπι αυτή την αγωνιστική στη Serie A, το Derby del Sole, ανάμεσα σε Νάπολι και Ρόμα. Οι Partenopei ηττήθηκαν μόνο σε 1 από τα 12 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ δεν έχασαν κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα εντός έδρας, με την τελευταία τους ήττα να σημειώνεται τον Μάρτιο του 2018 (2-4).

94'35'' - Since #Napoli returned to #SerieA (2007/08), the penalty converted by Rasmus Højlund at 94'35'' is the 2nd latest one scored by the Azzurri in the Italian top-flight after the one netted by Lorenzo Insigne vs Cagliari on 05/05/2019 (97'21''). Photofinish.#Genoanapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2026

Παράλληλα, ο Αντόνιο Κόντε δεν έχει χάσει καμία από τις 9 προηγούμενες αναμετρήσεις του στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τη Ρόμα, ενώ οι Giallorossi έχουν συγκεντρώσει τους λιγότερους βαθμούς στα παιχνίδια των ομάδων στις 5 πρώτες θέσεις (μόλις 1 βαθμό στην ισοπαλία με τη Μίλαν). Τέλος, η Νάπολι τρέχει αήττητο σερί 22 αγώνων στη Serie A, που είναι το κορυφαίο της από το 1988. Ο άσος πληρώνει 2.25.

bwin Quick Hits

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λειβαδιά, από όπου έφυγε με νίκη και στις 3 προηγούμενες επισκέψεις του και, μάλιστα, χωρίς να δεχθεί γκολ (καλύτερο αντίστοιχο σερί είχε καταγράψει για τελευταία φορά το 2013). Ο Λεβαδειακός, πάντως, προέρχεται από 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες (4 είχε κάνει ξανά τον Απρίλιο του 2015), ενώ σκοράρει 2+ τέρματα σε κάθε ένα από τα 7 πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου. Το G/G τώρα προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει το μηδέν και στα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια του για το πρωτάθλημα στο κορυφαίο του σερί από τον Απρίλιο του 2023. Θα το διευρύνει κόντρα στη Λάρισα; Στο 1.80 ο συνδυασμός του άσο με N/G.

Ο Άρης έχει αναδειχθεί ισόπαλος 8 φορές φέτος στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Στο 40% των αγώνων του δεν έχει αναδειχθεί νικητής, επίδοση που είναι η κορυφαία του από τη σεζόν 2012-13. Η ισοπαλία κόντρα στον Βόλο πληρώνει 3.20.

Ο Αστέρας δεν έχει χάσει σε καμία από τις 11 προηγούμενες επισκέψεις του στην έδρα του Παναιτωλικού για τη Super League, φτάνοντας 9 φορές στη νίκη. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, κινδυνεύουν με το χειρότερο σερί στην ιστορία τους με 6 ήττες στη σειρά στο Αγρίνιο (ανεξαρτήτως αντιπάλου). Βρίσκουμε το διπλό στο 2.20.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει απαιτητική έξοδο στην έδρα της Ρεν στη Ligue 1, με τους «ρενέ» να σκοράρουν σε κάθε ένα από τα 10 προηγούμενα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Το G/G προσφέρεται τώρα στο 1.58.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπράιτον για το Κύπελλο στην Αγγλία, με το G/G να επιβεβαιώνεται στα 6 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Θα σκοράρουν ξανά και οι δύο ομάδες; Στο 1.55 η απόδοση για το G/G.

Η Αταλάντα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λάτσιο στην Ιταλία και έχει αποφύγει την ήττα στις 7 από τις 8 προηγούμενες επισκέψεις της στο «Ολίμπικο». Οι γηπεδούχοι, πάντως, μετράνε 6 ισοπαλίες από τον περασμένο Δεκέμβριο, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα σε αυτό το διάστημα. Θα δούμε ακόμα μία ισοπαλία; Προσφέρεται σε απόδοση 3.25.

Η Ντόρτμουντ παραμένει η μοναδική αήττητη ομάδα στην Bundesliga φέτος εντός έδρας, ενώ έχει δεχθεί και τα λιγότερα γκολ (8) μπροστά στο κοινό της. Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί κόντρα στη Μάιντς; Στο 1.58 ο άσος.

Ντέρμπι στην Τουρκία, με την Τράμπζονσπορ να φιλοξενεί τη Φενερμπαχτσέ. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν χάσει σε κανένα από τα 21 παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα φέτος, κάτι που πετυχαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ενώ έχει κερδίσει και τα πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια για το κορυφαίο της σερί από τον Απρίλιο του 2005 στο ζευγάρι. Στο 1.95 το διπλό.

Το αήττητο σερί της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο έχει φτάσει στα 17 παιχνίδια για τη LaLiga και είναι το κορυφαίο στην ιστορία της. Θα συνεχιστεί και φέτος; Βρίσκουμε το διπλό στο 1.88.

Κανένα από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Χετάφε δεν έχει χάσει η Βιγιαρεάλ για το πρωτάθλημα. Το διπλό τώρα προσφέρεται σε απόδοση 2.25.

Η Μπέτις δοκιμάζεται στην έδρα της Μαγιόρκα, όπου δεν έχει χάσει σε καμία από τις 5 τελευταίες της επισκέψεις της. Αν δεν ηττηθεί ούτε τώρα, θα έχει κάνει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της. Το διπλό πληρώνει 2.25.

