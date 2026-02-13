Μεντιλίμπαρ: «Αναλύουμε τα λάθη, να μην επιτρέψουμε στον Λεβαδειακό να βρει την αυτοπεποίθησή του»

Ο Ισπανός προπονητής μιλώντας στην κάμερα της NOVA στάθηκε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με το 0-1 αλλά και στην συνέχεια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στη NOVA είπε για:

Το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό: Αναλύουμε το παιχνίδι και βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως αν παίζαμε ξανά σε 3 μέρες, δεν θα κάναμε τα ίδια λάθη. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας και να πάμε στα επόμενα ματς με περισσότερη συγκέντρωση στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο.

Τον Λεβαδειακό μετά τον αποκλεισμό του από το Κύπελλο: Είχαν ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν και κατάφεραν με τις νίκες τους να φτάσουν ως τον ημιτελικό του κυπέλλου. Αν είχαν πάει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό με περισσότερες πιθανότητες. Όταν μια ομάδα χάνει, χάνεται και η αυτοπεποίθηση. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απ’ το πρώτο λεπτό, για να μην τους επιτρέψουμε να βρουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση.

Τα 100 ματς του Ορτέγα: Για να το καταφέρνει αυτό μέσα σε 2 χρόνια, σημαίνει πως το έχει κατακτήσει ο ίδιος! Είναι ένα εξαιρετικό παιδί και το αποδεικνύει (αυτό) η καθημερινή του δουλειά. Προσπαθεί να αφομοιώσει αμέσως κάθε πληροφορία που του δίνεις και τον συγχαίρουμε για αυτό το ορόσημο!