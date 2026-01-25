Ο Λεβαδειακός παραμένει το φαβορί για την είσοδο στα playoffs μετά και τη 18η αγωνιστική της Super League. Μαθηματικά ελπίζει ο Βόλος, νοκ άουτ τέθηκε ο Άρης

Η τέταρτη θέση συνεχίζει να έχει κάτοχο εδώ και καιρό τον Λεβαδειακό, ο οποίος έμεινε όρθιος και στην έδρα του Άρη με γκολ στο 93'! Παραμένει φυσικά το απόλυτο φαβορί, αφού βρίσκεται στο +9 από τον Παναθηναϊκό, που δεν μπόρεσε να νικήσει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο.

Ο Άρης είναι έβδομος μετά την ισοπαλία με την ομάδα της Βοιωτίας και πλέον στο -13! Άρα, τέθηκε νοκ άουτ. Ούτως ή άλλως έμοιαζε με θαύμα να κατακτήσει ο Άρης την τέταρτη θέση. Ο Βόλος είναι στο -10 από τον Λεβαδειακό, αλλά ουσιαστικά είναι στο -11, διότι μειονεκτεί και στην ισοβαθμία. Το μόνο θετικό για τους κιτρινόμαυρους, είναι ότι δεν έχουν απομακρυνθεί Παναθηναϊκός και Βόλος. Αν είναι με αυτές τις δύο ομάδες στα playoffs των θέσεων 5-8, θα μειωθεί η διαφορά στο μισό, σύμφωνα με την προκήρυξη και θα ελπίζει σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην περίπτωση που δεν πάρει ο Παναθηναϊκός ή ο ΟΦΗ, το Κύπελλο. Γιατί αν το πάρει ομάδα που δεν θα είναι στην τετράδα, ο Άρης ξεχνάει την Ευρώπη.

Ο Λεβαδειακός, λοιπόν, είναι στην τέταρτη θέση και τον κυνηγάει με ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Η φοβερή ομάδα της Βοιωτίας, του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 44 γκολ έπειτα από 18 αγωνιστικές, με 35 βαθμούς έχει το προβάδισμα και ακολουθούν Παναθηναϊκός στους 26, Βόλος στους 25 και ο Άρης στους 22. Η Κηφισιά με 19 συμπληρώνει τις θέσεις 5-8. Είναι δεδομένο ότι η μάχη για την τέταρτη θέση παίζεται μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού κι ας έχει έναν βαθμό λιγότερο από τους πράσινους ο Βόλος.

Ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός

Για το τριφύλλι ασφαλώς δεν αποτελεί... τιμή να παλεύει να μπει στην τετράδα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αν αποτύχει θα υποστεί ένα ιστορικό κάζο. Ανάλογο του 2013, όταν μετά τον Φάμπρι απέτυχε να μπει στις ευρωπαϊκές θέσεις. Θα γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, τη στιγμή που το μπάτζετ είναι μεγάλο. Ίδιο με τις ομάδες της κορυφής. Τώρα είναι στο -9 από τον Λεβαδειακό, ωστόσο, έχει ματς λιγότερο με τον ΟΦΗ, το οποίο είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ.

Αυτό το ματς θα γίνει, πιθανότατα στις 4 Μαρτίου. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς, τότε είναι στο -6 από τους Βοιωτούς. Διαφορετικά θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή του. Κάτι επίσης σημαντικό. Αυτό το ματς μπορεί να γίνει πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, που όσο τρελό κι αν ακούγεται στην παρούσα φάση, μπορεί να είναι τελικός για την τέταρτη θέση!

Ο Λεβαδειακός έχει εξαιρετική ομάδα κι αυτοπεποίθηση. Πέρασε στα ημιτελικά κι εκεί θ' αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Θα έχει κι αυτός δύο ματς, όπου θα ξοδέψει ενέργεια κι εδώ που έφτασε θα τα δώσει όλα για να βρεθεί για πρώτη φορά σε έναν τελικό.

Ο Παναθηναϊκός έχει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ. Επίσης έχει τη Ρόμα και δεδομένα δύο ακόμα ευρωπαϊκά ματς για τα playoffs του Europa League. Επιπλέον επιβάρυνση δηλαδή σε σχέση με τον Λεβαδειακό.

Για τους Βοιωτούς το πρόβλημα είναι ότι έχουν εκτός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ κι εντός Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τα 4 από τα 8 ματς που απομένουν για την κανονική διάρκεια είναι με τους μεγάλους. Έχει επίσης εκτός τον πάντα υπολογίσιμο ΟΦΗ και την αξιόμαχη φέτος Κηφισιά.

Υπάρχει φυσικά κι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τον Λεβαδειακό. Δεν έχει ούτε στο ελάχιστο την πίεση του τριφυλλιού. Ακόμα και πέμπτη να βγει η ομάδα, θα είναι στον στόχο της Ευρώπης και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα playoffs για τις θέσεις 5-8. Εκτός από το «κανονάκι» του Κυπέλλου. Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό το να μείνει εκτός τετράδας θα είναι ιστορικό κάζο.

Οι ισοβαθμίες

Ο Λεβαδειακός, όπως αναφέραμε, υπερτερεί στην ισοβαθμία του Βόλου. Στο Πανθεσσαλικό ο Λεβαδειακός νίκησε 2-1 και στην έδρα του 3-1, οπότε υπερτερεί με δύο νίκες. Ο Βόλος είναι στα ίδια με τον Παναθηναϊκό! Έχουν από μία νίκη και τα ίδια γκολ. Ο Βόλος νίκησε εντός 1-0 και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με 2-1. Αυτά είναι τα ματς των ομάδων που έχουν γίνει και για τους δύο γύρους. Επειδή, μπορεί να έχουμε μπροστά μας... τελικό Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός για την τέταρτη θέση, να θυμίσουμε ότι στη Λεωφόρο το αποτέλεσμα ήταν 1-1.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1

Άρης - Βόλος 2-0

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

Βόλος - Λεβαδειακός 1-2

Λεβαδειακός - Άρης 1-1

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1

Άρης - Λεβαδειακός 2-2

Οι βαθμοί

Λεβαδειακός 35

Παναθηναϊκός* 26

Βόλος 25

Άρης 22

*Έχει ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

19η αγωνιστική

Παναιτωλικός - Άρης (31/1)

Βόλος - ΑΕΛ Novibet (31/1)

Λεβαδειακός - Αστέρας Αktor (1/2)

Παναθηναϊκός - Κηφισιά (1/2)

20η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Βόλος (7/2)

ΟΦΗ - Λεβαδειακός (8/2)

Άρης - ΠΑΟΚ (8/2)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/2)

21η αγωνιστική

Βόλος - Άρης (14/2)

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (15/2)

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (15/2)

22η αγωνιστική

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (22/2)

Πανσερραϊκός - Βόλος (22/2)

Άρης - Κηφισιά (22/2)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Βόλος - ΑΕΚ (1/3)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Άρης - Ατρόμητος (7/3)

Βόλος - ΟΦΗ (8/3)

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Άρης (14/3)

Κηφισιά - Βόλος (15/3)

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Άρης - ΟΦΗ (22/3)

Βόλος - ΠΑΟΚ (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)