Πάνω από 35.000 οπαδοί της Μπέτις έχουν ήδη κλείσει θέση για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Η Μπέτις θα υποδεχτεί την επόμενη Πέμπτη (19/3) τον Παναθηναϊκό έχοντας ηττηθεί 1-0 από το Τριφύλλι στο πρώτο ματς για τους «16» του Europa League, με τη μισή χωρητικότητα του Estadio de la Cartuja, όπου θα διεξαχθεί η ρεβάνς, να έχει ήδη καλυφθεί.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, πάνω από 35.000 μέλη της ισπανικής ομάδας ενεργοποίησαν τις κάρτες διαρκείας τους, αγοράζοντας εισιτήρια από 5€ μέχρι 15€, την ώρα που συνολικά οι κάτοχοι καρτών φτάνουν τις 57.000.

Η αρχική διορία ήταν μέχρι την Τετάρτη (11/3) αλλά επεκτάθηκε μέχρι σήμερα το πρωί, με τους οπαδούς που έχουν διαρκείας αλλά δεν πρόλαβαν να δύνανται να αγοράσουν εισιτήρια με... καπέλο 4,50€. Την ίδια ώρα, οι αιμοδότες που θα δώσουν το παρών στην καμπάνια Dona en Verde μεταξύ 16 και 18 Μαρτίου, θα εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήρια για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Με την Μπέτις να μην έχει φτάσει ποτέ στα προημιτελικά του Europa League, ο αγώνας έχει χαρακτήρα... τελικού για την ομάδα του Μάνουελ Πελεγκρίνι, με την προσέλευση του κόσμου να αναμένεται υψηλή, παρά την κακή φόρμα στην οποία βρίσκονται τελευταία οι Βερδιμπλάνκος.