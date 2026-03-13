Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Η βραδιά της 20ετίας και η άγνωστη ιστορία για Ταμπόρδα»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις και αποκάλυψε μια ιστορία για τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στην Μπέτις, καθώς με το 1-0 του ΟΑΚΑ εξασφάλισε προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League, ενόψει φυσικά της πολύ δύσκολης ρεβάνς στην Ανδαλουσία. Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos by Interwetten, κάνοντας λόγο για «το πιο όμορφο βράδυ της 20ετίας, μέχρι το επόμενο!».

Ο ρεπόρτερ του Τριφυλλιού τόνισε πως η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν έτοιμη να «υποφέρει» στον αγωνιστικό χώρο, σε αντίθεση με τους Βερδιμπλάνκος. Ο Νίκος Αθανασίου τόνισε πως η προσέγγιση του Μαδριλένου τεχνικού ήταν η μοναδική με την οποία θα μπορούσαν να πάρουν αποτέλεσμα οι Πράσινοι.

Ειδικά αναφορά έγιεν στην εξαιρετική εμφάνιση του Αλμπάν Λαφόν των έξι κομβικών επεμβάσεων, ενώ χαρακτήρισε ως... MVP τον Ράφα Μπενίτεθ για το πλάνο που οραματίστηκε και οι παίκτες του το έκαναν πράξη.

Eπιπρόσθετα, ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε και σε μια άγνωστη ιστορία για τον σκόρερ της βραδιάς, τον Βισέντε Ταμπόρδα, η μεταγραφή του οποίου έφτασε κοντά στο «ναυάγιο» το καλοκαίρι, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε σημείο να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες τελικά ολοκληρώθηκαν έπειτα από επαναπροσέγγιση της Μπόκα Τζούνιορς.