Παναθηναϊκός: Στην αποστολή του Ντιέγκο Φορλάν στην Ουρουγουάη ο Φακούντο Πελίστρι

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Στην αποστολή του Ντιέγκο Φορλάν στην Ουρουγουάη ο Φακούντο Πελίστρι

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Ο Ντιέγκο Φορλάν συμπεριέλαβε τον Φακούντο Πελίστρι στις πρώτες του κλήσεις στην εθνική Ουρουγουάη.

Πριν από μία εβδομάδα, το όνομα του Φακούντο Πελίστρι έγινε γνωστό πως βρέθηκε μεταξύ εκείνων που συμπεριέλαβε ο νέος προπονητής της εθνικής Ουρουγουάης, Ντιέγκο Φορλάν στην προεπιλογή του. Το βράδυ της Τετάρτης (16/09) οριστικοποιήθηκαν οι παίκτες που θα βρίσκονται στην τελική αποστολή και ο 24χρονος εξτρέμ βρέθηκε κι εκεί.

Οι 26 αυτοί ποδοσφαιριστές κλήθηκαν για τους φιλικούς αγώνες που θα δώσει η «Σελέστε» στο διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Εκείνη έχει κανονίσει τρία τέτοια παιχνίδια. Πρώτα με την Ιαπωνία εκτός έδρας στις 24/09, έπειτα με την Νότια Κορέα ξανά εκτός τέσσερις ημέρες μετά και τέλος με την Ινδία στις 6/10.

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Υπενθυμίζουμε πως ο Φακούντο Πελίστρι μετράει 39 συμμετοχές με το εθνόσημο, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ. Βρέθηκε μάλιστα και στο τελευταίο Μουντιάλ που έγινε σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, όμως εκεί δεν έπαιξε καθόλου.

 

@Photo credits: INTIME, ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

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