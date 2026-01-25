Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΑΕΚ από το δύσκολο διπλό στην Τρίπολη επί του Αστέρα που έστειλε την Ένωση μόνη πρώτη.

Το άψογο πλασέ του Λούκα Γιόβιτς έδωσε ένα σημαντικό διπλό στην ΑΕΚ στην Τρίπολη, με τον Θωμά Στρακόσα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να πραγματοποιεί μια καθοριστική επέμβαση που κράτησε το τρίποντο.

Στην Τρίπολη βρέθηκαν 3.000 και πλέον φίλοι της ΑΕΚ που στήριξαν δυναμικά σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι στο τέλος πανηγύρισαν μαζί τους.

Ήταν ένα αγχωτικό διπλό για την ΑΕΚ, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στον πάγκο να ζουν με ένταση και αγωνία το ματς.

