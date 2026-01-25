Η αντίδραση των Τσιριβέγια και Καλάμπρια στην χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι και η «καυτή» κερκίδα

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από τον αγώνα με την Φερεντσβάρος «ντύθηκε» με τα συνθήματα της τρομερής εξέδρας των φίλων του «τριφυλλιού» στην Βουδαπέστη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην μπόρεσε να φύγει νικητής από την Βουδαπέστη μένοντας στο 1-1 με την Φερεντσβάρος για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ωστόσο με τον βαθμό αυτό κλείδωσε την παρουσία του στην 24αδα και την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν την παρακάμερα του αγώνα, η οποία «φώτισε» όλες εκείνες τις στιγμές που δεν έδειξε η τηλεοπτική κάμερα. Σε όλη την διάρκεια του βίντεο των σχεδόν τριών λεπτών ακούγονται τα συνθήματα της τρομερής κερκίδας που δημιούργησαν οι περίπου 1.400 φίλοι του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στην Βουδαπέστη, καθώς και οι αντιδράσεις τους στο γκολ και τις χαμένες ευκαιρίες.

Ακόμη μέσα στο βίντεο εμπεριέχεται και η υπέροχη κίνηση των Τσιριβέγια και Καλάμπρια, μετά την χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο Ουρουγουανός εξτρέμ έμεινε στο έδαφος μη μπορώντας να πιστέψει ότι δεν σκόραρε κι εκείνοι έτρεξαν να τον σηκώσουν και να του δώσουν κουράγιο για τη συνέχεια.