Παίκτες του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στην Ιταλία και συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς!

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αξιοποίησαν στο έπακρο το διήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Μπέτις.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Χρήστος Ζαφείρης, Σουαλιό Μεϊτέ, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Κώστας Θυμιάνης και Φέντορ Τσάλοφ εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση στο Μιλάνο, προκειμένου να χαλαρώσουν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να αναλαμβάνει, φυσικά, τον ρόλο του «οικοδεσπότη» στις συστάσεις.

Η ανάρτηση του Λόβρεν από το ταξίδι των ασπρόμαυρων