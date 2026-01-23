ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του ματς με την Μπέτις με τον φανταστικό του κόσμο
Ο ΠΑΟΚ υπέταξε αγωνιστικά με 2-0 την Μπέτις, έχοντας ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Κωνσταντέλια. Ο «Ντέλιας» είχε συμβολή και στα 2 γκολ του Δικεφάλου.
Στο 67ο λεπτό ήταν η φάση ως εξής: Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Κένι, Μεϊτέ, Γιακουμάκης και γύρισμα του τελευταίου και μετά κεφαλιά σε άδεια εστία ο Ζίβκοβιτς και 1-0! Στο 83' ο «Ντέλιας» κέρδισε το πέναλτι από τον Μοράντε και ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-0 με τον Γιακουμάκη. Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ είχε σχεδόν ένα δεκάλεπτο με πλάνα πριν και μετά το 2-0 του με την Μπέτις και φυσικά τον εξαιρετικό / φανταστικό του κόσμο που έδωσε το show του στις εξέδρες.
