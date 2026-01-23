ΠΑΟΚΑΡΑ στον ορισμό της ολοκληρωτικής εμφάνισης

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου καταγράφει το μέγεθος της επιτυχίας του ΠΑΟΚ και στο χθεσινό ματς με την Μπέτις, αλλά και γενικά με το ποδόσφαιρο που παίζει σε αυτή τη γεμάτη σεζόν.

Το έχει βρει ο Λουτσέσκου! Το έχει φθάσει εκεί που θέλει! Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον πολύ-πολύ-πολύ δυνατός. Αγωνιστικά. Τακτικά. Πνευματικά. Σε φυσικές δυνάμεις. Σε νοοτροπία. Επιθετικά. Αμυντικά. Σε όλα μα σε όλα του…

Μετά τη Λιλ, την ΑΕΚ στην Αθήνα, τον Ολυμπιακό σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, τον Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κερδίζει και την Μπέτις! Δίκαια! Καθαρά! Πανάξια! Χωρίς να αφήσει κανένα μα κανένα περιθώριο για την οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Το 2-0 θα μπορούσε βάσει ευκαιριών να είναι και 3-0, σε αναμέτρηση με πολύ καλή ισπανική ομάδα που έδειξε λίγη για να αντιμετωπίσει αυτό τον ολοκληρωτικό ΠΑΟΚ!

Ένα σύνολο που αμύνθηκε τέλεια! Είτε ψηλά, είτε κοντά στην περιοχή του αντιμετωπίζοντας την καλή κυκλοφορία των Ισπανών. Δεν άφησε περιθώριο σε στημένες μπάλες. Μία ομάδα που με υπομονή πήγε το ματς εκεί που ήθελε για να ανοίξουν οι αντίπαλοι, να έρθει στο γήπεδο και ο Κωνσταντέλιας για να αρχίσει το… πάρτι! Κάθε κλέψιμο στο δεύτερο μέρος ήταν και φάση για τους ασπρόμαυρους, που έβαλαν δύο, δεν μέτρησε -για λίγο- άλλο ένα και έφθασαν σε άλλες 2-3 μεγάλες φάσεις! Τα βλέμματα

Και επειδή η ομάδα ΠΑΝΤΑ κάνει τους παίκτες, μέσα από τέτοια εμφάνιση, όλοι οι παίκτες του Λουτέσκου άγγιξαν πραγματικά το τέλειο!

- Μυθικά πράγματα από τον Γιακουμάκη που ξεσήκωσε το γήπεδο όχι από το γκολ και την μαγική ασίστ, αλλά μόνο και μόνο από τις κερδισμένες μονομαχίες του κάθε φορά που έπαιρνε πλάτη από αντίπαλο!

- Ασύλληπτη συνεργασία από Μεϊτέ-Οζντόεφ των οποίων η κοινή παρουσία στο κέντρο ήταν ένα επίπεδο πάνω από όσα έβγαλαν οι αντίπαλοί τους

- Πολλή-πολλή ποιότητα από Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ ο Ντέλιας ήρθε αντί του Πέλκα όταν έπρεπε για να «πετάξει»

- Κάτι παραπάνω από τέλεια αμυντική λειτουργία από όλους με αλάνθαστους τους τέσσερις της άμυνας οι οποίοι… χαλάρωσαν το βράδυ του Τσιφτσή

Όλη μα όλη η λειτουργία να αγγίζει το τέλειο με τον Λουτσέσκου να βρίσκει μία αδυναμία και να λέει: «Στο πρώτο μέρος νομίζω τους σεβαστήκαμε λίγο παραπάνω». Φοβερά πράγματα…

Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ είναι:

- Πρώτος στο πρωτάθλημα και έχει πείσει όλους πόσο δυνατό και άξιο φαβορί είναι για την κατάκτησή του!

- Μέσα στην τετράδα του κυπέλλου έπειτα από το εύκολο εκτός έδρας 2-0 επί του Ολυμπιακού

- Μαζί με τα… εσωτερικά, έχει κλειδώσει την πρόκριση στους 24 του Europla league ένα ματς πριν το φινάλε, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλη την πορεία της διοργάνωσης. Δωδέκατος έχει φθάσει ο ΠΑΟΚ και για να δούμε… (Πόσο άδικο που δεν έχει άλλους δύο ή τέσσερις πόντους από τα ματς με Μπραν και Μακάμπι…).

Τα πετυχαίνει όλα με εξαιρετικό -τακτικά- ποδόσφαιρο, με ολοκληρωτικές εμφανίσεις και διαχείριση από τον Λουτσέσκου πραγματικό μάθημα, όπως τα εξήγησε και στο τέλος στις ερωτήσεις που του κάναμε!

Τι άλλο να περιμένει ο ΠΑΟΚτσής; Τόση μα τόση περηφάνια γι αυτή την ομαδάρα. Τι ωραίο πρωινό ξημέρωσε και πάλι για τους ΠΑΟΚτσήδες σε όλο τον κόσμο…