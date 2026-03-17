Εκτός Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης και Κένι ενόψει της τελευταίας «στροφής» της κανονικής περιόδου και της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στο Βόλο.

Με το βλέμμα στραμμένο στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (22/3) απέναντι στον Βόλο, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ρεπό της Δευτέρας (16/3), μπαίνοντας στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Ο στόχος των «ασπρόμαυρων» είναι ξεκάθαρος: κλείσιμο της κανονικής διάρκειας με θετικό αποτέλεσμα και διατήρηση της πρώτης θέσης ενόψει των playoffs.

Το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό κλείνει την πρώτη φάση του πρωταθλήματος και αποτελεί την τελευταία «δοκιμασία» πριν από την έναρξη των playoffs, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί για ακόμη μία φορά απουσίες.

H «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Μια τελευταία μάχη πριν τα Play Offs για τον Δικέφαλο που ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στο Βόλο την ερχόμενη Κυριακή.

Μετά το απαραίτητο ρεπό της Δευτέρας (16.03), οι παίκτες έπιασαν δουλειά. Όσοι βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στο Λεβαδειακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδια υψηλής έντασης και δίτερμα.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης , Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τέταρτη (18.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».