Λεβαδειακός: Ο Βέρμπιτς εκτός με Άρη
Μία σημαντική απουσία έχει ο Λεβαδειακός για το κρίσιμο κυριακάτικο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τον τραυματία Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο έμπειρος Σλοβένος εξτρέμ, ο οποίος φέτος έχει 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ, είναι τραυματίας κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Στα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου, αντίθετα, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο στόπερ Γιώργος Κορνέζος.
Αναλυτικά όσοι ταξίδεψαν για τη Θεσσαλονίκη: «Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομαδας μας για την αυριανή (25/1, 16:00) με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας και η οποία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.