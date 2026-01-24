Ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς τέθηκε νοκ άουτ για το ματς του Λεβαδειακού με τον Άρη.

Μία σημαντική απουσία έχει ο Λεβαδειακός για το κρίσιμο κυριακάτικο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τον τραυματία Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο έμπειρος Σλοβένος εξτρέμ, ο οποίος φέτος έχει 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ, είναι τραυματίας κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Στα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου, αντίθετα, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο στόπερ Γιώργος Κορνέζος.

Αναλυτικά όσοι ταξίδεψαν για τη Θεσσαλονίκη: «Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομαδας μας για την αυριανή (25/1, 16:00) με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας και η οποία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς».