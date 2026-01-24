Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα (25/1, 16:00) με τον Λεβαδειακό και ουσιαστικά εκκρεμεί μία απόφαση για το αρχικό σχήμα.

Ο Άρης βρίσκεται στη ζώνη των οριακών αγώνων βρισκόμενος μακριά από το σημείο στο οποίο θα ήθελε να είναι. Κι έτσι, κάθε παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού, ειδικά το αυριανό (25/1) στο «Κλ. Βικελίδης» με τον Λεβαδειακό ο οποίος βρίσκεται στο +13 απέναντι στους «κίτρινους». Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με μια πρωινή προπόνηση, στην οποία έδωσε το «παρών» και ο Θόδωρος Καρυπίδης, και με τον Μανόλο Χιμένεθ να δείχνει ότι έχει καταλήξει στα περισσότερα πρόσωπα της 11αδας.

Στην αμυντική τετράδα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διατήρηση των Τεχέρο-Φαντιγκά στα άκρα καθώς Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το δίδυμο των στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μανόλο Χιμένεθ δείχνει να προσανατολίζεται στη σκέψη της συνύπαρξης των Μόντσου, Ράτσιτς και Χόνγκλα. Στις προπονήσεις δοκίμασε και τον Γκαμπριέλ Μισεουί σε ρόλο «10αριου», όπως όμως και σ’ αυτόν του αριστερού εξτρέμ. Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την παρουσία του Κάρλες Πέρεθ στο δεξί άκρο της επίθεσης και του Λορέν Μορόν στην κορυφή.